仲介違法收移工買工費 遭罰逾1200萬元史上最高

（中央社記者吳欣紜台北24日電）勞動部日前與地方政府合作徹查，一間人力仲介公司違法向多名移工收取「買工費」，金額總計逾新台幣100萬元，地方政府近日開罰逾1200萬元，成為超收費用開罰的最高罰鍰。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國表示，日前接獲民團陳情，有多名移工遭仲介公司收取高額買工費，仲介公司利用移工轉換雇主之際，違法收取期滿轉換或續聘費用，總計超過100萬元。

蘇裕國說，勞動部後續經與地方政府合作調查，由於違法事實明確，地方政府已依違反就業服務法第40條第1項第5款規定裁處高額罰鍰，金額逾1000萬元；勞動部後續也將依法處該仲介公司1年以下停業處分。

蘇裕國重申，依照就業服務法，仲介可向雇主收取登記費及介紹費，而移工部分，仲介僅能收取服務費。若以「買工費」名義收取，就是規定以外的項目，勞動部對於這樣的違法行為零容忍，只要被查獲，地方政府都會嚴格執法；呼籲仲介公司在收取費用時，務必要守法。

蘇裕國也提到，今年已持續對仲介違法超收行為進行訪查逾2200場次，包含定期、高風險訪查，114年迄今已查獲10家仲介公司因違法超收費用經地方政府裁罰，明年也預計規劃2500場次訪查。

根據勞動部勞動力發展署私立就業服務機構查詢系統，這家仲介公司由桃園市政府進行裁罰，罰鍰金額1270萬元，為有史以來針對超收費用開罰的最高罰鍰。（編輯：吳素柔）1141224