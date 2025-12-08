仲介「境外醫美」黑幕曝光！石崇良怒斥違法 下令全面嚴查

網紅洪洛妍推廣境外醫美引發爭議，爆出多起醫療糾紛，衛福部長石崇良強調此類醫療仲介本質屬違法，並要求地方衛生局介入調查。游騰傑攝



醫美仲介亂象浮上檯面。擁有逾40萬粉絲的網紅洪洛妍，被揭露涉及「境外醫美」、舉辦仲介說明會並收費代辦海外整形行程，爆出多起醫療糾紛，受害者求助無門。對此，衛福部長石崇良今（12／8）表示，此類醫療仲介本質屬違法，並要求地方衛生局介入調查。

《鏡週刊》今揭露，擁有逾40萬粉絲的網紅洪洛妍，在社群平台行銷境外醫美，不僅拍片行銷，還舉辦仲介說明會，以高額抽成招募業務，並向粉絲收費代辦海外整形行程。如今爆出多起醫療糾紛，受害者遭踢皮球、甚至面臨網路霸凌，求助無門。投訴者痛批洪女鑽法律漏洞牟利，事後推責切割，仍持續吸金，行徑惡劣。

對此，石崇良今日出席「臺灣臨床試驗中心聯盟成立大會」，會前接受媒體聯訪時表示，政府不鼓勵民眾透過仲介至海外就醫，主因為在國外的醫療情形無法掌握，醫療都是有風險的，萬一一旦發生狀況的時候，恐怕沒有辦法得到及時的救助。

石崇良指出，任何單位在國內從事醫療仲介行為，皆觸犯《醫療法》中「非醫療機構不得為醫療廣告」規定，仲介行為本質上即屬違法。衛福部將請相關縣市的衛生局根據仲介機構所在地進行嚴查，也呼籲民眾切勿接受此類服務，避免落入風險極高的境外醫療陷阱。

