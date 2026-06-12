「仲夏寶島號」遨遊花東縱谷 15日開放購票

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記者李佩玲／臺北報導

2026年仲夏寶島號蒸汽火車活動來了！臺鐵公司昨日宣布，今年仲夏寶島號將於7月18日、8月1日、8月15日開行3趟次，由「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號行駛玉里至臺東，沿途停靠玉里、富里、池上、關山及終點臺東站；3趟次行程統一於15日上午10時開放民眾在臺鐵官網訂購。

走訪建築之美 享受山嵐景致

臺鐵說明，仲夏寶島號蒸汽火車遨遊花東縱谷，旅程中停靠有「富米之鄉」美稱的富里站、穀倉造型的池上站，亦可造訪參觀東、西洋風格混搭建造的關山舊站房。臺灣環島鐵道沿途風光景致明媚，搭乘仲夏寶島號不僅能享受花東無污染的空氣及田野山嵐景致相互輝映，亦可走訪古典建築之美及富有各站特色的小農市集，民眾不妨趁著週末，安排一趟鐵道之旅，感受不同的鐵道風采。

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臺鐵指出，仲夏寶島號蒸汽火車每張票單一售價新臺幣2188元整，憑車票於搭乘當天可獲贈精美紀念品一份，沿途不僅可欣賞縱谷美景，列車上和停靠站還有各種小活動，幸運旅客另有小驚喜。相關行程內容及購票須知可至臺鐵官網查詢。

仲夏寶島號蒸汽火車由「蒸機女王」CT273領頭行駛玉里至臺東，沿途停靠玉里、富里、池上、關山及終點臺東站。（臺鐵提供）