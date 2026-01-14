仲野太賀先傳閃婚後爆情變 2年玩完NHK得獎劇女優

仲野太賀傳與木龍麻生情變。（翻攝網路）

32歲的日星仲野太賀 主演現正播出的NHK大河劇《豐臣兄弟！》成為話題，不僅星二代的身世再被提起，情史也再被回顧；2年多前他被爆跟近來演NHK得獎電視劇《終有一日，在無重力的宇宙中》的女星 木龍麻生有過夜情，穩交到一半還曾傳可能閃婚，但最新消息是兩人已情變。

綜合日媒報導，2023年5月仲野太賀被直擊開著保時捷與木龍麻生展開3天2夜的約會行程，雖然事後他被虧「現在開保時捷還太早啦！」不過後來兩人穩定交往，一度傳出今年1月可能趕在主演大河劇的熱潮閃婚，沒想到知情人士透露已經沒了。 回顧仲野太賀過往曾與森川葵、門脇麥交往，於是親友推稱他很受歡迎，意指應該也沒在缺；另在親情方面，仲野太賀（本名：中野太賀）與知名演員爸爸中野英雄之間的關係也逐漸高調，最近他上《徹子的房間》節目時看了30年前爸爸的訪談，讓他一度驚呆。 原來當初中野英雄曾說，會幫兒子取名「太賀」，就是因為希望讓兒子演出日文發音相似的「大河」劇，「甚至要扛起主角才行。」如今兒子也算圓了爸爸的夢。事實上，中野英雄頗以仲野太賀為榮，自己的社群都會幫忙大力宣傳兒子新作；就算仲野太賀一開始蠻反對，但中野英雄就是停不下來，並且曾對兒子喊話「不管你做什麼，我都會一直站在你這邊。就算全世界都成了敵人，我也得站在你這邊啊！」

