仲野太賀首扛大河劇主演 「拜碼頭」小栗旬獲暖心建議

仲野太賀首次擔綱大河劇主演，飾演豐臣秀長。（圖／LINE TV提供）

仲野太賀領銜主演的年度大河劇《豐臣兄弟！》，搭檔小栗旬，更主動邀請對方見面請教。他透露當時戰戰兢兢，甚至聲音發抖的狀態致電前輩，小栗旬不僅特別抽空出席，更耐心回應他的所有疑問，更以「只要相信工作人員，堂堂正正且快樂地演出就好」勉勵後輩，讓他感動不已、謹記在心。小栗旬透露：「仲野還豪氣地說『請讓我買單』，請我吃了一頓壽司，我真的很開心。」

現年 32 歲的仲野太賀，自 13 歲入行以來，憑藉深厚扎實的演戲功底，被觀眾譽為擁有「國寶級的演技」，也有「日本影壇最強配角」的美名。此次他挑戰歷史上著名的「天下第一輔佐官」豐臣秀長，更被日媒一致盛讚為名副其實的「神選角」。他劇中與池松壯亮（飾豐臣秀吉）組成最強兄弟檔，首集精彩的動作戲掀起話題。

廣告 廣告

小栗旬飾演主君織田信長。（圖／LINE TV提供）

而小栗旬所飾演的「織田信長」，他分析，織田信長在豐臣兄弟面前會比較坦率放鬆，但在家臣前就不會，彷彿在扮演「充滿領袖魅力的織田信長」，笑說：「就像我在那些仰慕我的後輩面前，也會忍不住想扮演『正經的小栗旬』一樣」，對此他身有同感。

飾演織田信長之妹「阿市」的宮崎葵，睽違24年再度與小栗旬合作，兩人上一次同台演出時，年紀都還不到20歲，這次以兄妹角色再度共演，讓她直呼期待：「現在長大成人後，能以兄妹角色再度共事，真的非常開心。劇中應該會描繪出與豐臣兄弟風格不同的兄妹樣貌，所以我很期待能建立起怎樣的角色關係。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

顧客喝高順手牽GG！老字號餐廳「鎮店之寶」遭竊 老闆崩潰：只想找回

女子聽信治頭痛偏方「生吞魚膽」慘送ICU 醫揭真相：比砒霜還毒

荷包蛋賣140元！北市早午餐內容物曝 網酸爆：大盤子