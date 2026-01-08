仲野太賀首扛大河劇《豐臣兄弟！》菅田將暉驚喜參演力挺好兄弟

仲野太賀首次擔綱大河劇主演。（LINE TV提供）

由實力派男星仲野太賀領銜主演的年度大河劇《豐臣兄弟！》以動盪不安的戰國時代為背景，描繪豐臣秀吉與弟弟秀長出身貧困農村，攜手翻轉命運、登頂天下的傳奇歷程，日前首播大受好評，卡司集結了池松壯亮、宮崎葵、小栗旬、吉岡里帆、濱邊美波、白石聖等超華麗陣容，與仲野太賀相識超過10年的摯友菅田將暉也驚喜宣布參演，並感性表示：「能陪他一起登上這座名為『大河劇主演』的高峰，實在萬分榮幸。」

現年32歲的仲野太賀，自13歲入行以來，憑藉深厚扎實的演戲功底，被觀眾譽為擁有「國寶級的演技」，也有「日本影壇最強配角」的美名。此次他挑戰歷史上著名的「天下第一輔佐官」豐臣秀長，劇中與池松壯亮（飾豐臣秀吉）組成最強兄弟檔，首集精彩的動作戲掀起話題。2人透露，他們劇中被戲稱為「2隻猴子」，象徵靈活敏捷、爆發力十足，因此在開拍前3個月便展開密集訓練，討論如何透過武打動作展現兄弟性格與默契。

池松壯亮飾演哥哥藤吉郎。（LINE TV提供）

由《半澤直樹》編劇八津弘幸操刀，以戰國亂世為舞台，首次擔綱大河劇主演的仲野太賀，也主動邀請飾演「織田信長」的前輩小栗旬見面請教，他透露當時戰戰兢兢，甚至聲音發抖的狀態致電前輩，小栗旬不僅特別抽空出席，更耐心回應他的所有疑問，更以「只要相信工作人員，堂堂正正且快樂地演出就好」勉勵後輩，讓他感動不已、謹記在心，小栗旬透露：「仲野還豪氣地說『請讓我買單』，請我吃了一頓壽司，我真的很開心。」

談及「織田信長」這個經典角色，小栗旬表示，織田信長在豐臣兄弟面前會比較坦率放鬆，但在家臣前就不會，彷彿在扮演「充滿領袖魅力的織田信長」，笑說：「就像我在那些仰慕我的後輩面前，也會忍不住想扮演『正經的小栗旬』一樣」，對此他身有同感。

小栗旬飾演藤吉郎的主君織田信長。（LINE TV提供）

飾演織田信長之妹「阿市」的宮崎葵，暌違24年再度與小栗旬合作，2人上一次同台演出時，年紀都還不到20歲，這次以兄妹角色再度共演，讓她直呼期待：「現在長大成人後，能以兄妹角色再度共事，真的非常開心。劇中應該會描繪出與豐臣兄弟風格不同的兄妹樣貌，所以我很期待能建立起怎樣的角色關係。」

《豐臣兄弟！》每週日晚間8點在LINE TV更新，近期更壓軸公布由菅田將暉出演「天才軍師」竹中半兵衛，他與仲野太賀私交深厚，此次見證好友首度擔任大河劇主演，也感性獻上祝福：「這十幾年來，我一直看著他如同豐臣兄弟般一路奮力攀升。如今，我能以竹中半兵衛的身分，陪他一起登上這座名為『大河劇主演』的高峰，實在是萬分榮幸。」

