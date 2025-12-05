仲量聯行：AI成空間策略核心 全球科技業調整房產配置

仲量聯行觀察，全球科技公司正策略性地調整全球房地產配置，以釋放資本投入AI研發。資料照



仲量聯行（JLL）最新發布《2025年科技產業空間報告》（2025 Technology Spaces Report）指出隨著人工智慧（AI）成為新一輪產業競爭的核心，全球科技公司正策略性地調整全球房地產配置，以釋放資本投入AI研發；另外《仲量聯行2025全球房地產科技調查》報告顯示，企業在規劃今年與明年的技術項目預算時，前五大重點預算皆與 AI相關，反映AI已成為推動組織與空間策略變革的主流要素。

廣告 廣告

在此趨勢下，企業愈加重視空間效率，積極檢視非核心空間支出、釋放更多資源投入研發與關鍵基礎建設，部分企業更因AI帶來的效率提升，重新調整招聘與人力配置，同步優化辦公空間布局，以支援長期成長與技術擴張。

仲量聯行董事總經理侯文信指出，台灣商辦市場正面臨「高齡化」挑戰。以台北核心商業區為例，目前72棟A級辦公大樓平均屋齡達19年以上，其中有半數更超過20年，老舊設備與規格，難以滿足企業對現代科技應用及ESG永續標準的需求，若能運用AI技術整合物業管理，並納入系統性專案管理與變革推動，將有助於加速舊商辦的智慧化升級與綠建築轉型，提升商辦整體競爭力。

報告進一步分析，總體經濟不確定性也提升企業空間規劃決策的複雜性，企業在釋放資本投入技術創新時，辦公空間改善多聚焦細微效能調整，而非大規模翻新。仲量聯行商用不動產部副總經理游淑芬觀察，企業對配套齊全的物業且靈活辦公空間的需求持續攀升，面對組織人力的動態變化，企業常藉由設備完善的商務中心、共享辦公等方案來彈性因應，並減輕自建場所的財務負擔。

根據報告，未來3至5年全球科技業辦公空間將聚焦四大轉型趨勢，學習型工作場所、創新驅動投資、以人為本的協作空間、能源效率成為設計核心。

隨著台灣AI及科技產業持續擴張，半導體、伺服器廠商和各類大型企業積極設置辦公室及資料中心，帶動本土開發商、壽險業者與房東委託專業物業管理案件高速成長。許多企業日益重視專案管理、設計與施工整合、智能物業管理及組織變革管理等專業服務，作為提升空間升級效率、降低轉型風險、聚焦核心業務的關鍵策略。

儘管多數公司採混合辦公，企業仍致力提升辦公室使用率，增加空間效率過程中空間利用率成為關鍵指標。報告指出，企業真正成功提高辦公室出勤率的成功關鍵不僅著眼硬體改善，更強調以人為本的設計理念、持續收集員工反饋並優化、直屬主管的參與及組織文化建構，空間規劃逐漸由專屬辦公室轉向開放團隊區、共享設施、即時會議室與多元生產力區域，ABW（活動導向工作模式）逐步成為行業最佳實踐。

隨著科技公司規模持續擴大，成本效益的考量愈趨重要，建築及法規相關風險也受到更多關注。報告顯示，91% 的科技公司高度重視空間利用率，但仍有47% 的研發空間缺乏完善的數據追蹤機制，反映未來導入數據導向的空間管理與優化方案已成為產業升級的關鍵方向。

更多太報報導

大齡商辦交易急降近4成！專家：價格僵固、關稅未明成主因

行署歲末清倉大拍賣 桃園商辦、泰達幣「最高價」 拍定總額近8千萬

從台北到雅加達！虹光集團「三軌策略」鎖定東南亞 擴大營運版圖