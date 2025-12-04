一件羽絨衣換來婚姻冷暴力？女子商場跪求丈夫 她為衣卑微哀求畫面惹鼻酸

女子當眾跪地請求丈夫買羽絨衣，場面引發旁人關注與議論。（圖／翻攝自行者聊官）

大陸湖北一名女子近日在商場內跪求丈夫買羽絨衣的畫面，在網路上廣泛流傳並引發熱議。影片中，該女子長時間跪在冰冷的地板上，只為懇求丈夫幫忙購買一件價格僅數百元的羽絨衣，然而丈夫不但沒有理會，反而口氣強硬地回絕，態度冷漠，引起現場民眾側目，也讓不少網友深感心痛與不平。

根據《行者聊官》報導，事件發生於冬季，畫片可見女子身穿舊款外套與厚重棉鞋，神情卑微；相對地，其丈夫穿著講究，身披針織外套與高領毛衣，兩人形象對比明顯。男子全程毫無動作，未曾試圖扶起妻子，反而顯得居高臨下，絲毫不顧周圍目光。有目擊者透露，女子一度試圖溝通，但屢遭呵斥，最終落寞地自行站起，面露失落。

此事迅速引發社會各界關注，網友留言踴躍，紛紛批評丈夫的冷血，也對女子的處境表示同情。有評論指出：「一件羽絨衣要靠下跪才能換來，這樣的婚姻還剩多少尊嚴？」更有不少聲音強調經濟獨立的重要性，認為女性若能掌握自己的經濟資源，就不需在婚姻中如此低聲下氣。也有網友分享自身經驗指出，家庭中若能實現彼此信任、共同理財，生活即便不寬裕，也能保持溫馨與尊重。例如有男網友表示：「我們家錢不多，但從不讓老婆為買衣服難堪，婚姻就該是互相照顧。」

根據2024年中國大陸全國統計資料顯示，已婚女性的勞動參與率已達68.7％，較十年前增加12.3％，顯示越來越多女性開始重視經濟自主。婚姻專家指出，理想的婚姻關係應建立在尊重與平等之上，家庭主婦所承擔的無償勞務亦應被認可，不能因缺乏收入就失去在家庭中的話語權。

一件幾百元的羽絨衣，成了映照婚姻冷暖的鏡子。這起事件不僅凸顯個案中夫妻關係的失衡，更引發社會對婚姻價值的重新反思。專家建議，女性無論是否從事職業工作，都應擁有基本經濟能力，作為保障自身尊嚴的基石。同時，男性也應理解並肯定伴侶的付出，唯有彼此尊重、共同進退，家庭才能在風雨中穩健前行。

