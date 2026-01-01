任主席後首次黨部元旦升旗大咖少 鄭麗文：沒擴大邀請

今天是元旦，國民黨主席鄭麗文清晨先到總統府前升旗，接著再到中央黨部升旗。（陳薏云攝）

今天是中華民國115年元旦，國民黨主席鄭麗文清晨先到總統府前升旗，接著再到中央黨部升旗。不過就任後首次中央黨部升旗，藍營大咖如前主席馬英九、吳伯雄等皆未到場，鄭麗文表示，此次只有邀請黨部一級主管、副主席，並未擴大邀請。鄭麗文也在致詞時再喊話，今天轉換一個全新的心情。希望不要在內部找敵人，停止內鬥，放下仇恨。「投資未來不要投資戰爭」。

今日元旦飄雨，但國民黨中央前還是聚集不少支持者，不過相較於民國114年元旦升旗，黨內大咖明顯少很多，去年有參加的馬英九、吳伯雄、台北市長蔣萬安等，今天都未到場。

鄭麗文致詞時先愉快說，早上參加中華民國總統府的元旦升旗典禮，感覺到非常的榮幸，也感覺到非常的開心，因為在接待室的時候，我就遇見立法院長韓國瑜。他對著鄭麗文說「你像白雪公主一樣」，鄭麗文便回應，「會樂一整年啦」。此番話也讓全場支持者哄堂大笑。

鄭麗文再說，在元旦開春，民國115年的第一天，迎向第一道曙光。希望懷抱著正向的心情，新年新希望。轉換一個全新的心情。不要在內部自己找敵人。

鄭麗文說，從今天開始，一定要和和氣氣。讓台灣社會重新再現最美麗的風景，那就是台灣淳樸、熱情、善良的人情味。不但社會和諧、家庭和諧，更重要的，是希望未來大家朝野共同努力。朝野也能夠放下之前的成見，為了國家，為了人民，積極和解，突破現在的憲政僵局。為福國利民共同推動重要的政策，讓國會能夠正常的運作，讓台灣的民主政治可以不要倒退，繼續大步邁進。

鄭麗文再說，在野黨才剛剛共同推出了「台灣未來帳戶」。希望投資台灣、投資未來、投資我們的下一代，「我們不要投資戰爭」，我們更希望推動更多類似福國利民的政策，所以國會必須能夠順利的運作。而國會所通過的政策跟預算，希望我們的政府也能夠依照憲法，依法行政。這才是全民之福。

鄭麗文強調，也希望兩岸和解，我更希望美中和解，全世界都和解。帶來兩岸的和平，區域的和平，乃至世界的和平。2026年的第一天，用共同正能量跟善念，發下宏願，希望台灣越來越好，也希望世界越來越好。我們秉持著今天這個好心情，大步的邁向我們美好的未來。

鄭麗文說，在開國 115 年的第一天，希望放下過去的成見，放下惡鬥的情緒。為了共同的未來，都是一家人，可以攜手向前，不需要惡言相向，也不要把自己人當作敵人。

鄭麗文致詞後被問及，今年是他當主席首次元旦升旗，但參加的藍營大咖比較少，會不會可惜？鄭麗文回應，不會、不會，因為並沒有刻意地、特別地邀請，大家各自一些考量、還有健康狀況等等的，所以今天其實並沒有擴大的邀請，大家都是自動自發、熱情地來參加。他也只邀請了我們中央黨部的一級主管跟副主席。

