「任何人都可能是下個黎智英」 王婉諭見855頁判決書：證據薄弱、荒腔走板

壹傳媒創辦人黎智英被控「串謀勾結外國勢力」等國安罪名成立，王婉諭認為在中共統治下，任何人都可能是下一個黎智英。資料照，路透社



香港壹傳媒創辦人黎智英被控2項「串謀勾結外國勢力」及1項「發布煽動刊物」罪，於今天（12/15）上午判決，所有罪名均成立，最重可處無期徒刑。對此，時代力量黨主席王婉諭批評，855頁的判決內容如同平行時空一般荒腔走板，這場審判證明在中共統治之下，所有人都可能成為下一個黎智英。

王婉諭在臉書發文表示，《蘋果日報》的創辦人黎智英，因為涉嫌違反「港版國安法」被關押了長達五年時間，在今天早上正式宣判。法院最終裁定：「串謀勾結外國勢力罪」、「串謀發布煽動刊物罪」等三項罪名全部成立。刑期尚待判決，但最高可以判至無期徒刑。

王婉諭提到，整份判決書長達 855 頁，「但內容幾乎像是平行時空一樣荒腔走板。」在這個平行時空中，黎智英彷彿控制了各國政府、軍隊，足以顛覆中共政權，所以犯行嚴重。但裡面的證據，卻薄弱到令人發笑。

王婉諭舉例，所謂的「勾結外國勢力」，就是黎智英和美國前副總統彭斯（Pence）、前國務卿龐培奧（Pompeo）、前議長裴洛希（Pelosi）的合照；所謂的「串謀勾結」，不過就是黎智英跟友人、跟顧問針對政治局勢的討論和建言；所謂的「利用台灣對抗中共」，就是黎智英和施明德會面、透過江春男提供給蔡英文的國政、國防政策建議；而所謂的「發布煽動刊物」，根本也只是蘋果日報《逃犯條例》、批評中共治理、批評林鄭月娥、支持反送中運動的專欄、報導。

「說到底，黎智英真正有罪的原因，就是因為他批評中共、反對中共。」王婉諭說，僅僅是因為如此，《蘋果日報》就成了煽動刊物，而黎智英也成了勾結外國勢力的罪犯。黎智英為了自由發聲而經營媒體，卻因為經營媒體而失去自由。

王婉諭認為，這場審判，證明了在中共的統治之下，根本沒有所謂的新聞自由、言論自由、司法獨立。所有人，都可能成為下一個黎智英。

