任內應對洪災130死遭批失當！美國災害應變署代理署長請辭

美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）代理署長理查森請辭。（圖／達志／美聯社）

根據英國《BBC》報導，美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）代理署長大衛‧理查森（David Richardson）於11月18日請辭，結束為期六個月的代理任期。國土安全部（DHS）發布聲明表示，感謝理查森在任內的奉獻，並稱其成功推動內部審查，改善機構效率與資源配置。

理查森於今年5月接任代理署長，接替遭撤職的前任署長。他任內曾因FEMA應對美國德州獨立日連假期間爆發的致命洪災而遭批評。當時洪水重創中部地區，造成逾130人喪生，其中包括在夏令營的孩童。

事件發生初期，理查森被指反應不及，未能即時對外說明與指揮。儘管他後續在國會聽證會上強調，FEMA對此次災難的處理應視為「典範」，但外界對救援部署延遲與機構內部溝通不良的質疑不斷。

此外，理查森今年稍早曾對同事表示「不知道美國有颶風季節」，此言引發輿論關注。國土安全部當時澄清稱，該發言只是玩笑。

理查森為前海軍陸戰隊戰鬥老兵，曾領導該部門下設的「對抗大規模毀滅性武器辦公室」。根據國土安全部說法，他將離開公部門，重返私人企業界。

FEMA的改革議題長期受到川普政府關注。川普總統曾公開批評該機構過度官僚與效率低落，並在6月提議應逐步將災防責任回歸各州。他表示：「我們要讓各州逐步脫離對FEMA的依賴。」

目前FEMA正由總統所設立的專案審查委員會進行全面檢討。國土安全部表示，委員會報告即將公布，將作為本屆政府推動FEMA重組的重要依據。FEMA現任幕僚長凱倫‧伊凡斯（Karen Evans）將於12月1日接任署長一職。

