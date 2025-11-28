任內提8次覆議！賴士葆問是否委屈鬱卒？卓榮泰無奈：總以為事情會順利

國民黨立委賴士葆質詢行政院長卓榮泰，問及任內提8次覆議的心情，卓榮泰無奈回應，「總以為事情會順利進行。」（圖／翻攝國會頻道）

國民黨立委賴士葆今天（28日）質詢行政院長卓榮泰，提及針對任內提8次覆議，卓最近心情有無無力感？會不會挫折或委屈？卓榮泰先是無奈笑笑，「挫折是不會，但當中太多波折，總以為會順利進行。」賴士葆最後要卓開口請求立法院長韓國瑜幫忙。另外，針對2027年核三是否重啟？卓榮泰回應，在安全無虞的狀況下，如果設備必須汰舊換新，也要安全無虞。

卓榮泰今天率部會閣員至立院施政報告並備質詢，賴士葆質詢前先是提問卓最近「有沒有無力感？會不會挫折？會不會委屈」，卓榮泰笑笑無奈說「挫折是不會啦，委屈也談不上，鬱卒也傷身體，只是覺得很多事情總覺得可以順利，但當中很多波折」

賴士葆接續表示，「你對立法院提出8次覆議，就等於是打了立法院8個巴掌」，此時卓立刻打斷回應「不是啦，我們是被動的」，卻遭賴士葆回應「強調一次，我質詢時不要插嘴」，最後更指著卓，「老實說都很同情你，打都打不贏，你需要韓院長幫你，「ask for help拜託他」，卓僅微笑點頭。

另外，賴士葆質詢提到，COP28讓全球核能產量2050年翻三倍，歐盟核能佔23%、台灣現在是0，氣候變遷計畫指標，全世界63個國家台灣排名59非常差，大家引頸期盼，核二、核三，核三比較簡單，開始做安檢、可能延役，是不是一年半後安檢會通通過關？

卓榮泰回應，要通過核安會提出的再運轉計畫，現在是台電提出自主安全檢查，依照台電說法，只要程序開始後，可能一年半到兩年，再送請核安會做最後核定。

賴士葆追問，可以預計2027年核三重啟，在最樂觀的狀況下？卓榮泰回應，在安全無虞的狀況下，如果設備必須汰舊換新，也要安全無虞。



