任內最後中常會 朱立倫籲團結

國民黨主席朱立倫二十九日主持任內最後一次中常會。他發表感言時強調，「我們只有一個台灣、一個政府、一個國民黨」，呼籲全黨團結一致，讓台灣更好、國民黨更強；並呼籲十一月一日黨代表大會將是團結的象徵，全黨應同心協力，迎向新的挑戰。

朱立倫進入會場時，獲與會常委熱烈掌聲。他首先感謝全黨同志過去四年多來團結奮鬥，共同面對政治上三場大戰，包括二０二二地方選舉、二０二四國會及總統大選，以及今年的全國罷免行動，靠著同志與志工、黨工的努力，才能一關關克服挑戰。

朱立倫指出，國民黨是創建中華民國的政黨，始終以中華民國為本。「今天我們只有一個台灣」，不論國防、外交或經貿政策，都以台灣最大利益為出發點，從對中華民國最有利的角度捍衛國家。

他提到，美日與韓美近期進行經貿談判，明日登場的川習會更是全球焦點，國民黨希望美中談判能取得成果，降低貿易衝突、穩定國際經貿環境，對台灣有利。

在兩岸政策上，朱立倫表示，國民黨堅持以維護台海和平為目標，主張「親美、友日、和陸」缺一不可。他強調，親美不代表依賴美國，應透過華府、北京與台北共同努力，創造和平環境。

他進一步指出，「我們只有一個政府」，面對災害或疫情，民眾只認為政府是一體的，沒有中央與地方之分。他批評民進黨執政常先看事件發生地點、推責地方，「這對嗎？」非洲豬瘟發生在台中或花蓮，都應全台共同防疫，而非責難地方首長。

朱立倫最後表示，「我們是一個國民黨」，國民黨強，全黨同志才有力量。這次黨主席選舉競爭激烈，但他已與黨主席當選人鄭麗文通話並會面，針對人事、預算、黨務及選務充分溝通，完成交接。