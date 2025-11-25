任內最後行動治理 侯友宜：115年1月展開

（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市長侯友宜每年行動治理都是和各行政區鄰里長座談，面對面檢討基層建設機會，他今天宣布任內最後的行動治理於明年1月展開，希望能把過去承諾建設的「欠債」清一清。

侯友宜今天在國民黨立委葉元之及藍綠民代、地方人士一起出席板橋忠孝公園地下停車場啟用典禮，宣布將自今天下午6時起試營運至12月24日止，開放免費停車。

此外，他也宣布任內最後的行動治理，將從明年1月展開，將循例到新北29區與地方里長溝通，聽取建議並解決問題。

侯友宜表示，明年1月起和里長們座談時，對於地方修路及積水改善等一些基層建設，希望這些欠的「債」能盡量的清一清。

他強調，除了和里長座談，也會在明年6月就地方基層建設做最後的追蹤檢視。他也呼籲現場藍綠議員們在議會審查預算時，盡量不要刪區公所的預算，因為可能會刪到里長們所期待的建設經費。

交通局表示，忠孝公園地下停車場斥資約新台幣4.7億元興建，由中央前瞻補助1.3億元，市府自籌3.4億元，設有204格汽車停車位及36格機車停車位，12月25日起正式收費營運，不僅讓居民停車方便，也紓解民眾逛街採買臨停需求。（編輯：方沛清）1141125