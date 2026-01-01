任內最後一次主持元旦升旗 盧秀燕脫稿飆冷笑話、拿打鼓梗自嘲

任內最後一次主持元旦升旗，盧秀燕致詞後說「愛大家」，還比愛心。(記者廖耀東攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕任內最後一次主持元旦升旗典禮，罕見在典禮致詞連飆冷笑話，宣傳元旦起推出「台中愛胎萬計畫」提高生育補助時，竟稱「要不是我太忙，也有點年紀，要不然她真想為台中愛胎萬再拚一次」；另去年她在台中爵士音樂節中打鼓詭異影像爆紅，她在細數建設後稱建設太多講不完，自嘲，「還是大家要聽我打鼓」，讓台下觀眾「耳目一新」。

盧秀燕今元旦升旗神情輕鬆，到場後還跟場邊等候民眾握手致意，致詞時還脫稿演出連飆冷笑話，她在提到台中自元旦起提高生育補助推「台中愛胎萬計畫」，生一胎、兩胎都是給兩萬，生第3胎給3萬，第4胎給4萬，第5胎給5萬，生越多胎給越多萬。

她致詞時脫稿演出，問站在台上跟民眾致意的市議員張廖乃綸「要不要再生一個？妳現在兩個，生3胎3萬」，張廖乃綸連忙搖手兼搖頭，又問立委黃健豪已經生3胎，生4胎4萬，「要不要再拚一下」，黃健豪僅微笑以對。

盧秀燕稱，你們都太沒志氣，「要不是我太忙，也有點年紀，要不然我真想、我真想愛台中愛胎萬再拚一次」。

去年10月盧秀燕在台中爵士音樂節上台打鼓，因現場燈光打綠光，讓盧秀燕打鼓呈現詭異氛圍，在網路上一度爆紅，更有不少人爭相模仿，今天她也拿打鼓梗自嘲，盧秀燕在花了不少時間細數任內完成的各式建設後說，今年要完工的建設和要開工的建設實在太多了，「如果再講下去，可能要講到明天」，她就不再一一地細數，找時間再向大家報告，「還是大家要聽我打鼓」，更說，聽說在網路反應很熱烈，有很多年輕人模仿。

盧秀燕往年元旦升旗致詞大多四平八穩、中規中矩，今年難得輕鬆，致詞最後祝大家新年快樂還加一句「愛大家」，更雙手舉頭頂比出大愛心，加上連飆冷笑話，讓台下觀眾「耳目一新」。

任內最後一次主持元旦升旗 盧秀燕：和平安全台灣才會富強

