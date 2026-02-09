任內最後一次主持春安！侯友宜：身為警察終身愛警察

新北市長侯友宜8年任期最後一次主持「115年加強重要節日安全維護工作」。（圖／翻攝畫面）





新北市「115年加強重要節日安全維護工作」，將從今天（9日）深夜10時許開跑，一路持續至23日為止，而這也是新北市長侯友宜2屆8年新北市長任內最後一次主持重要節日治安，有別於以往選在分局舉行，此次選在新北市府內，侯友宜也感性地表示「身為警察終身愛警察」，最後慰勉基層警員，新北治安有你們越來越好！

新北市長侯友宜今天（9日）晚間在新北市府主持「115年加強重要節日安全維護工作」，新北市政府整合警察、消防、憲兵及協勤民力，強化治安、交通與為民服務，讓市民安心過好年。

廣告 廣告

新北市長侯友宜致詞時指出，時間很快又到過年，每到過年是重要節日安全維護加強重點工作，這時間點非常謝謝警察消防及民間為治安、消安奉獻的兄弟姊妹為市民犧牲假期。

侯友宜與14位分局長合影。（圖／翻攝畫面）

侯友宜說，新北市全國最大城市約404萬5千人，這麼多的人口，又有山有海，都要仰賴大家積極守護，平常對治安、公安、消安、交安，全力做好就會累積在重點工作時，更能把握治安更平穩。

侯友宜也表示，前幾天到消防局去，消防弟兄很多人非常積極熱心，在公安、消安，為新北安全守護，這我很感謝；而新北市的治安成效也非常好，不管緝毒抓1千多件、掃黑抓流氓44人、肅槍成效也很好，賭博部分前幾天在林口也抓一些職業性賭場等破了很多件，打詐更不用說，打詐一百多團成效很不錯，把工作做穩，春節期間相對踏實，很感謝大家幫忙。

由於這次是侯友宜8年市長任期最後一次的「重要節日安全維護工作」，最後致詞時也感性地表示，這是我工作第46年、官校4年，共50年，春安工作改成重點安全維護工作，這是我最後一次主持這種重要節日治安，「身為警察終身愛警察」，大家都是把自己當警察，為市民朋友安全守好，這是我最大心願，很開心跟大家並肩作戰，新北治安有你們越來越好！

侯友宜與6位消防大隊長、副大隊長合影。（圖／翻攝畫面）

更多東森新聞報導

公車右轉擦撞騎士！機車被捲入車底 驚悚畫面曝光

新莊天橋工程挖破水管釀馬路成小河！ 今搶修完畢恢復通行

步道沾血紙箱狂晃！竟藏受傷「龍貓」 真相讓人心疼

