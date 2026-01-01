任內最後一次元旦升旗！盧秀燕感性吐心聲…16字曝新年願望
中華民國115年新年快樂！台中市政府今（1）日在府前廣場舉行元旦升旗典禮，88名救災與復原英雄共同展開全國最大巨幅國旗，場面震撼。市長盧秀燕表示，她今年第一個願望是祝福國泰民安、風調雨順、台中繁榮、市民幸福。
這是盧秀燕任內最後一次主持元旦升旗，但市政推動不因任期將屆而鬆懈，將持續推動交通、社福、產業及城市治理等建設。盧秀燕感謝全體市民與市府團隊的努力，近期民調顯示台中幸福感破7成，市府會繼續努力，讓台中持續進步、市民健康幸福。
盧秀燕表示，今年是她擔任市長的第八年，也是她以市長身分主持元旦升旗典禮的最後一次，她承諾市民家人，即使是擔任市長的最後一秒鐘，也會全力以赴、絕不懈怠，持續建設台中、照顧好每一位市民。即使今年是執政的最後一年，仍有許多新計畫與建設要進行、要開花結果。
盧秀燕宣布，即日起推動「加強生育獎勵」措施。上任前，台中市生育津貼每胎一萬元，任內籌措經費加倍為每胎兩萬元。從今天起，推動「愛胎萬計畫」前兩名子女每胎2萬元，第3胎起逐胎加1萬元，生越多、領越多！此外，下學期開始，市府將自籌預算推動「有鈣讚計畫」，提供全市公私立幼兒園及公立國小約24萬名學童免費飲用鮮乳，補充鈣質，讓孩子頭好壯壯、身體健康。家裡有幼兒或國小學童的市民家人，下學期起，孩子就能免費喝到鮮乳！今年底之前會完成「陪孩子長大」計畫，將全市國中、國小共15萬名學生的木製課桌椅，全面更換為可調式、符合人體工學的新式課桌椅，讓孩子坐得更舒適，提升學習效率。
盧秀燕指出，她常說，「開不了工的要開工，完不了工的要完工」。今年將開通完成的重大道路建設包括：海線地區—耗資16億的甲埔大道、台中大肚至彰化32億元的和美大橋；市區—70億元的市政路全線貫通；山城地區—耗資近200億元的東豐快速道路，從東勢到石岡的第一階段通車。
運動場館方面，過去幾年已興建南區、大里、潭子、清水、豐原、太平國民運動中心，今年北屯國民暨兒童運動中心將落成啟用。這是中部首座擁有冰宮的大型運動場館——沒滑過冰的市民，可以期待一下！此外，烏日全民運動館今年也會啟用，大肚龍井交界的大龍市民運動館則將開工。
文化建設方面，去年12月已開幕「台中綠美圖」、北屯溪中圖書館、東勢許良宇圖書館；今年南屯羅布森圖書館、西屯市中心區的「童書之森」兒童圖書館也將完工營運。屆時，全台中將有共50座圖書館，提供市民閱讀休閒，讓台中成為飄揚書香的文化城。
深受歡迎的美樂地公園，在她任內已完成230座。今年還將完工多座大型特色公園，包括東勢獨角仙公園、北屯北區原中央市場的「菜市仔」特色公園——它保留市場原址特色，未來也可作為塗鴉空間。
交通建設方面，今年除了持續各區燙平道路、改善人行道、提升安全，水湳轉運中心與台中車站大轉運中心都將啟用。特別要提的是，捷運藍線已開工，其中B1（台中港站）、B2（梧棲站）、B3（大庄站）預計年中開始興建；B4（沙鹿站）至B8（正英路站）也有望於年底前動工。
公共托育方面，盧秀燕上任前台中只有5處公托，現已增設至48處，今年底前將達60處。其中，西區美村綜合園區、太平新區公所聯合行政中心、霧峰新區公所聯合行政中心內都將設置公托。少子化時代，台中人口不減反增，已突破286萬人，創歷史新高，學校空間也不敷使用。她任內已增建多所學校，今年還將完工設校四所：南屯文山國中、北屯南興國小、南興國中、廍子國中，烏日新社的旭日國小也正全力興建中。
盧秀燕進一步表示，民調顯示台中市民的幸福感達71.3%，七成市民對她帶領的市政團隊感到滿意。對於這份肯定，她心懷感動與感謝，但絕不自滿，更不會鬆懈。超過七成市民感到幸福，她想說：幸福得來不易。若沒有和平與安全，各行各業無法安心生活發展，國家與台中也不會有繁榮進步。近日國內外局勢動盪，許多市民感到不安，擔心能否維持這份得來不易的安居樂業。她強調，唯有和平與安全，台灣才能富強，人民才能幸福。她誓言撐起一把保護傘，守護所有市民，讓這座城市不因風雨動搖。無論外在環境如何紛擾變化，她與市府團隊都將帶領台中穩步前進，堅定守護和平與安全。
盧秀燕最後也許下自己新年的第一個願望，「祝福國泰民安、風調雨順、台中繁榮、市民幸福，新年快樂，愛大家」。
