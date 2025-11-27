任內第8度提覆議 卓揆嘆：韓院長對很多事都能理解 到黨團卻無法解決

立法院14日三讀修正通過《財劃法》部分條文，行政院考量窒礙難行，宣布要提覆議。行政院長卓榮泰表示，今天已是行政院在過去1年多以來第8次提出覆議案，且每一次都是被動。而上次針對財劃法的覆議，行政院明確提出公式計算有誤，苦口婆心講了這麼多，最終仍被否決，造成340幾億預算統籌分配稅款核發不出去。他強調，上次的錯誤只是造成離島不公平，但這次的條文修正後錯誤更大，會造成中央無法編列預算。

卓榮泰指出，台灣經濟成長率是亞洲四小龍之首，但是公共建設不能落後於其他國家，所以行政院堅持不能依照新版財劃法，且院版財劃法可以讓國民的生活品質更均勻，垂直劃分跟水平分配更公平。他也痛批，「在野黨立委清楚我們的版本，他們私底下都持肯定，但是黨的意思卻決定了他們的行為」，甚至還說，「韓院長對很多事情都非常理解，但是到了黨團都無法解決，這是遺憾的」。

卓榮泰喊話，行政院提出覆議案後，會請總統核可，再移請立法院覆議，也請立法院委員們能夠記取上次錯誤的教訓，不要錯上再加錯。

責任編輯／施佳宜

