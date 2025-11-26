任內第8度覆議案 行政院會明天擬對日前三讀財劃法提覆議

立法院14日再次三讀通過修正財政收支劃分法，行政院會將提出覆議案，預料成為卓內閣任內第八度提出覆議案。記者曾學仁／攝影

對於立法院14日三讀通過修正的財劃法，明日行政院會將提出覆議案，這將是卓內閣任內第八度提出覆議案。另外，明日行政院會也將通過「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」。

立法院14日再次修正財劃法，行政院長卓榮泰批評財劃法更修惡，並揚言將會尋求憲政救濟；另一方面則呼籲立法院朝野黨團，將行政院版財劃法修法草案納入討論。不過昨日立院程序委員會決議暫緩列案，卓榮泰批評雙標、為難政府。

行政院方面質疑，立院通過的財劃法涉及違反憲法第70條與第147條，無法達到全國經濟平衡發展及調劑各地方政府財政盈虛的目的，同時侵害憲法上專屬於行政院的提出預算、形成施政計劃的權力，違反公共債務法15%的舉債上限。

政院人士強調，立法院11月14日通過財劃法，「餅畫得很大，可是餅再大都吃不到」，因為行政院不可能編列違法預算，讓中央舉債超過上限，中央不能當違法政府，只有院版財劃法才能合理分配，舉債的流量也沒有問題。

另一方面，賴總統今天正式宣布醞釀多時的「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，規劃將從明年起分8年編列1.25兆元特別預算，採購「遠程精準打擊飛彈」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」等七類項目。國防部並預估，這項特別預算的投資，可同時創造4000億元產值以及9萬名以上工作機會，達到國防帶動經濟效益的效果。

