任內第8次！ 行政院對《財劃法》提覆議 卓榮泰：修法窒礙難行

行政院對《財劃法》提覆議，這也是卓榮泰任內第8次提出覆議。（圖／李怡安攝）

立法院14日三讀通過《財劃法》再修正版後，行政院27日表示，再修正版法案條文窒礙難行，將依《憲法》增修條文規定提出覆議案，後續將呈請總統核可，並移請立院覆議。卓榮泰表示。這次已經是行政院在過去一年以來第8次提出覆議案，每次行政院都是被動的。他指出，立法院一年中連修3次財劃法，且錯誤越修越大。在野黨立委中有些有識之士，清楚政院版都持肯定，但是黨的意識卻決定了他們的行為，深感遺憾。

卓榮泰表示，立院《財劃法》再修正版共有6大問題，其中之一是將使2026年度總預算案的歲出及舉債各增列2646億元，若再加上原來編列的2922億元，合計舉債金額達5600億元，已違反《公債法》舉債15%上限規定。

此外，再修正版為保障地方補助款金額，而規定中央「應」補助地方的作法也延伸很多問題，包含中央無法調劑財政盈虛、違反《憲法》；侵害行政院預算提案權；影響政府整體財政健全、及中央施政決策與推動權限等。

另外，卓榮泰也提及，再修正版中的財力級次是按舊版《財劃法》分級，無法合理反映地方政府實際財政能力；並限縮中央減撥、扣抵補助款權限；另外，再修正版中規定，相關考核「由政院召開地方首長會議共同決定」，在實際執行上將有窒礙。

卓榮泰表示，這次已是行政院在過去一年以來，第8次提出覆議案，「我還是要強調，行政院的覆議是基於憲政機關賦予行政院的權利跟責任，而且每次提出覆議都是被動的」。

卓榮泰表示，上一次針對財劃法的覆議，公式計算有誤、垂直分配不合理、水平分配不公平，苦口婆心講了這麼多，但是覆議被否決。今天再次針對再修版財劃法提出錯誤內容與條文，這次條文的修正會造成中央政府違法編列預算，導致無法編列預算。

卓榮泰說，立法院一年中連修3次財劃法，且每次修的錯誤程度越來越大，窒礙難行程度越來越重，不只影響法律安定性，還有施政穩定性、中央地方政府之間合作的關係。院版財劃法，可以讓國民的生活品質更均勻，垂直劃分更合理、水平分配更公平，地方自治精神更強化，計算指標面面俱到。在野黨立委中有些有識之士，清楚政院版都持肯定，但是黨的意識卻決定了他們的行為，深感遺憾。

另外再修版財政部國產署長陳柏誠列出6問題，第一，115年度總預算案歲出及舉債須各增列2646億元，違反公共債務法流量上限15％規定；第二，一般性補助款不得低於一定金額；計畫型補助款不得低於一定比率，且延續性計畫不得終止或變更補助金額，保障補助款將侵害行政院預算提案權，影響政府財政健全。

陳柏誠續指，第三，規定中央「應」補助地方政府，無法調劑財政盈虧；第四，財力級次是按舊版財劃法分級，無法合理反映地方政府實際財政能力；第五，限制中央減撥、扣抵補助款情形，無法落實中央對地方辦理自治事項、履行法定義務之監督；第六，中央對地方財政之考核事項不足；另考核規定「由行政院召開地方首長會議共定之」，執行上有窒礙。

陳柏誠說，立法程序悖離公開透明與討論原則，不符憲法國民主權原則與民主原則，補助款制度的修正及財力級次依舊版本計算，嚴重衝擊中央政府財政健全，造成各項施政項目無法順利推動，院版財劃法部分條文修正草案可解決立法院兩次修法衍生的問題，以制定更為完善的分配機制。



