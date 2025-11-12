任內首度主持中常會！鄭麗文兼任革實院長：親自授課強化黨員論述能力

11月1日上任的國民黨主席鄭麗文，今（12）日首次主持國民黨中常會，她在會中宣布將親自兼任革命實踐研究院院長，這也是國民黨自前主席蔣介石以來，首位兼任革實院長的黨主席。鄭麗文表示，她未來將親自授課，希望革實院能夠重拾核心理念，強化黨員論述能力，讓黨員理解中心思想、與時俱進，並與現實環境充分結合，在各自領域及人際網路中，成為國民黨所代表的價值、思想重要的傳播者。



國民黨中常會同時也通過一級主管人事案，包括組發會主委由前主委李哲華回鍋、立委吳宗憲擔任文傳會主委、張雅屏接任考紀會主委兼大陸事務部主任等。中常會開始前，國民黨先舉辦國父誕辰160周年紀念日活動，邀請到多個年輕網紅到場表演，鄭麗文與副主席季麟連、秘書長李乾龍等參加，她帶領與會者向國父孫中山像獻花致意，並一同高唱「總理紀念歌」。

廣告

近日因追思共諜等爭議不斷的鄭麗文致詞時表示，孫中山天下為公的理想，絕非天邊遙不可及的彩虹，而是一步一步的堅持下，逐漸的實踐，國民黨不只是要帶給2300萬人美好的未來與兩岸的和平，甚至帶給整個人類和平大同。希望國民黨能不忘初衷，追求理想，絕不退卻；不憂讒畏譏，不瞻前顧後。對的堅持到底，才能夠真正的感動年輕人，也才能真正贏得年輕人的心。鄭麗文也在中常會上表示，感謝中常委過去這段時間對國民黨的支持，盼未來能並肩作戰、團結一致贏得2026年選舉，並在2028年順利政黨輪替、重返執政；此外對於上任後，積極、主動回到國民黨的朋友，她非常感謝也很感動，希望未來所有的新進黨員都能到革實院上課。

