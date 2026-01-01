任內首自辦元旦升旗！ 蔣「守首都拚2026」：施政像馬拉松

台北市長蔣萬安任內首度於北市府前舉行元旦升旗典禮。（圖／東森新聞）





台北市長蔣萬安任內首度於北市府前舉行元旦升旗典禮。據了解，蔣萬安早在12月初即婉拒總統府的邀約，選擇留守北市府主持升旗，此舉被外界解讀為固守首都、鞏固2026年連任之路的起手式。儘管剛結束跨年晚會行程幾乎未眠，且天候濕冷，蔣萬安一早仍精神奕奕地現身，幽默表示因天氣太冷，讓家中的「二寶」與「三寶」繼續留在溫暖的被窩中，沒有特別吵醒他們。



本次活動特別結合了路跑，蔣萬安在唱完國旗歌與暖身後，以馬拉松來比喻市政推動。他強調：「帶領城市不斷進步就像一場馬拉松，重點不在於一開始衝得多快，而是要非常穩健且持久。」隨後，他也親自為路跑鳴槍，並表示在路上盡情揮灑汗水，是迎接嶄新一年最好的方式之一。

在歡慶之餘，現場維安規格卻是嚴陣以待。鑑於日前發生的「1219隨機攻擊案」，警方針對人潮聚集處不敢大意，現場人力部署較往年增加一倍之多。除了交管與維安同仁配備槍彈外，更安排霹靂小組荷槍實彈，同時配戴臂盾及電擊槍全程戒備，確保現場安全滴水不漏。



為了應對短時間內連續兩場的大型活動，蔣萬安指出，北市府共出動了7234位同仁，並派出無人機進行高空監控。隨著跨年晚會與元旦升旗皆平安落幕，對於肩負重任的蔣萬安而言，心中的大石終於能放下，順利為新的一年揭開序幕。

