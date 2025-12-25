任務代號「ㄅㄏㄉㄐ」！國防部：台灣人才懂

▲北美防空司令部每年都會啟動「追蹤聖誕老人」計畫，國防部也幽默回應。（圖／翻攝自粉專國防部發言人）

[NOWnews今日新聞] 聖誕節前夕，北美防空司令部（NORAD）於昨（24）日照例啟動年度經典活動「追蹤聖誕老人行蹤」，透過雷達系統即時更新飛行路線。依照公開資料顯示，聖誕老人於昨晚10點41分飛越台灣上空，引發不少民眾關注。我國國防部也跟上節慶氛圍幽默回應，並強調台灣武裝部隊將持續全面掌控周邊海、空域。

國防部透過社群平台發文，幽默表示「已掌握到耶誕老人經過台北上空的動態」，並指出在此期間，國軍對周邊海域與空域皆維持高度警戒與即時掌握，整體狀況「一切正常」，同時也向全民送上「2025聖誕快樂」的祝福。

事實上，國防部每日例行掌握台海周邊中共解放軍動態，自平安夜清晨6點至今（25）日上午6點止，國軍共偵獲共機6架次，其中有2架逾越中線進入西南空域，另有共艦7艘及公務船1艘在台海周邊活動，國軍全程嚴密監控並妥善應處，持續守護家園安全。

此外，「國防部發言人」臉書粉專也發文拋出「只有台灣人懂的密碼」，以注音符號為任務代號，指出雖然昨晚全世界都在追蹤聖誕老人，但對國軍而言，「追蹤」本就是每天都在執行的任務。無論民眾是在新北耶誕城歡度佳節、交換禮物，這項任務始終不曾間斷。

貼文中提及的任務代碼「24ㄒㄕㄅㄏㄉㄐ」隨即引發網友熱烈討論，不少人迅速破解答案為「24小時保護大家」，紛紛留言表示感謝與祝福，直呼「國軍辛苦了，聖誕節快樂」，讓平安夜多了一份溫暖與感動。

