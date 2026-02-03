任務結束了！基隆勇消詹能傑捨身救人今移靈 全隊淚別英雄

基隆市仁愛消防分隊小隊長詹能傑，捨身救人殉職。家屬今天為勇消詹能傑舉辦追思奠禮，基隆市消防局特別安排「移靈巡禮」儀式，由消防車隊護送靈柩回到詹能傑生前服務的分隊。第一大隊大隊長許喬閔(前)高喊：「任務結束了！」，全體集體舉手敬禮時間長達20多分鐘，昔日同僚頻頻拭淚，令人動容。(記者林嘉東攝)(記者林嘉東攝)

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市仁愛消防分隊小隊長詹能傑捨身救人殉職。家屬今(3日)為勇消詹能傑舉辦追思奠禮，基隆市消防局特別安排「移靈巡禮」儀式，由消防車隊護送靈柩回到詹能傑生前服務的分隊。當車隊停在仁愛分隊前時，警消、義消紅著眼眶整齊列隊，第一大隊大隊長許喬閔高喊：「任務結束了！」全體集體舉手敬禮時間長達20多分鐘，昔日同僚頻頻拭淚，令人動容。

基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區，上月21日深夜發生奪命惡火，釀成2死4傷慘劇。去年12月才剛過40歲生日的詹能傑，為救受困的34歲羅姓女子，三度衝進火場，脫下自己的空氣呼吸器面罩給羅女帶上，自己卻不幸殉職。

為了送詹能傑最後一程，基隆市消防局今日上午11時舉辦移靈巡禮儀式。移靈車隊由2輛消防車擔任前導，從基隆市立殯儀館懷恩廳出發，沿途開啟警示燈，緩緩駛向詹能傑生前服務的仁愛消防分隊。當移靈車隊抵達分隊門口時，消防救護車鳴響警笛，包括仁愛分隊、警消、義消兄弟早已穿著整齊制服、面容肅穆地肅立在側。隨著警笛聲與警示燈閃爍，第一大隊大隊長許喬閔高喊：「任務結束了！」

基隆市消防局長游家懿率同仁集體舉手敬禮，並向詹能傑靈柩獻上最崇高的敬意，時間長達20多分鐘。昔日與他並肩作戰、多次出生入死的分隊長曹志榮難掩悲痛，紛紛流下男兒淚，場面哀戚。

儀式現場也有不少市民自發性地守候在路邊，目送這位英雄最後一面。一位民眾感嘆：「謝謝他用命換命，基隆市民會永遠記得這位英雄。」隨著移靈儀式結束，這位英雄終於可以放下重擔，在眾人的祈禱聲中「一路好走」。

