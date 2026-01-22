任務結束了！救難英雄捨身殉職 消防局臉書換黑白照慟喊：會記得祢為救人犧牲

詹能傑（圖左）不幸殉職。基隆消防局提供

基隆市安樂區民宅凌晨惡火釀2死4傷，仁愛消防分隊小隊長詹能傑在搜救過程中因面罩摘給受困的余姓女子、加上現場雜物阻礙逃生而不幸殉職。基隆市消防局隨即將官方臉書的大頭貼換成「黑白照片」，向這位英勇的救火英雄致上最後敬意，慟喊「我們會記得祢為了救人而犧牲了自己」。

在確定詹能傑小隊長急救無效後，基隆市消防局臉書粉專換上了黑白的局徽，並寫下：「慟！小隊長，任務已經結束！一路好走…我們會記得…祢為了救人而犧牲了自己！」

短短幾行字，道盡消防同仁對詹能傑的不捨。詹能傑在前兩次入火場時，便已發現屋內環境險惡，雜物堆積如山崩般危險，但他仍選擇第三度衝入火海，甚至在生死關頭將生存機會讓給余姓女子，不幸的是最終兩人皆不幸罹難。

不少網友與市民也在貼文下方留言哀悼，感謝小隊長的付出，並痛心呼籲應重視居家雜物囤積問題，別讓消防員的熱血白流。



