任務結束了！詹能傑弟直奔基隆 送兄最後一程
基隆火警，勇消詹能傑殉職，家屬悲慟，希望能入忠烈祠外，基隆消防局也爭取從優撫卹。尤其他在同事眼中相當優秀，不只警專的同學紛紛悼念，跟他同天生日的同袍兄弟想起過往，對自己一路相挺，他也忍不住哽咽，甚至一起擔任打火英雄的弟弟，更在第一時間接獲噩耗，衝到基隆送最親愛的哥哥最後一程。
法師：「跟好跟緊喔，跟好跟緊喔。」
捧著哥哥的牌位，低頭跟著法師進行招魂儀式，同是打火英雄的弟弟，口罩下難掩悲痛。一旁叔叔撐著黑傘，還有年邁的爸爸戴著鴨舌帽及口罩，緩緩跟在後頭。
小隊長詹能傑殉職火場，消防車旁原本放置裝備的架子空空如也。詹能傑熱心盡責，投入消防工作已經20年。記者：「唉...他還在排勤務。」
就算小隊長離開了，還是看得出來他對這份工作的熱忱，就連同袍兄弟也忍不住哽咽。
基隆市消防局火災調查科長余宗庭：「唉...不知道該說什麼，雖然同年同月同日生，但是我其實也希望說，跟他一起衝進去的人是我，我真的很想罵他，你真的太衝了，真的太衝了。雖然說我知道你心裡在想什麼，我們都那麼熟了，把自己的老婆小孩留著，這樣子自己一個人離開，我覺得不是很好，但我還是希望你在另一個世界可以過得更順利。」
也有曾就讀警專的朋友不捨發文表示，看到新聞知道他將面罩讓給受困民眾，不幸喪命，這就是他會做的事，勇往直前毫不退縮。但想到以後無法在約出門聊天，心中滿滿不捨，但以他為榮。
基隆長庚醫院醫師吳俊德：「我們沒辦法很順利的把呼吸管放進去，是因為他沒有氧氣，所以我們得做氣切。」
詹能傑捨身救人，不惜冒險3入火場，甚至犧牲寶貴生命。家屬盼望他的付出能被世人記住，更希望他能入祀忠烈祠。
基隆消防局除了第一時間PO出黑白臉書照，表達哀悼與不捨以外，也承諾從優撫恤，協助家屬處理後續事宜。但對家屬而言，或許更希望的是，讓他們驕傲的大兒子、大哥能夠平安回家。
