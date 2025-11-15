任命惹爭議金山市議員艾嘉斯閃辭 羅偉認錯：審查不夠
舊金山第四區新任命的市議員艾嘉斯（Isabella Beya Alcaraz）僅上任一周即宣布請辭，引發社區震驚，居民質疑市府的審核程序。市長羅偉（Daniel Lurie）14日下午緊急舉行記者會，罕見以近乎懺悔的語氣承擔責任，並多次強調「我希望當初做得更多、這是我的錯，我會變得更好」。
記者會一開始，羅偉明確表示願意面對批評，「身為市長，我全權負責。我不是第一次做錯，也不會是最後一次，但我會從中成長。」
他說，自己是在前一天下午才得知被任命的市議員在經營寵物店時有更多問題曝光，這些新資訊讓他認為她將無法在風波中順利為選區服務，最終雙方談話後由對方提出辭呈。
羅偉坦言審核工作確實不夠，市府團隊將立即檢討並加強背景調查流程。並稱「我們已開始重新檢視整個程序，會變得更嚴謹、更全面。」
由於被任命者具菲律賓社區背景，此次人事風波也在少數族裔社區引發失望。
羅偉說，他早上與菲裔社區領袖交談時，對方形容這次事件「像被狠狠打一拳」。
「我理解那種感覺，因為我自己也有同樣的失落。」他說，「就像是有人舉手願意服務，但結果沒有成功。」
記者會期間，多位記者追問市長為何沒有提前從社區聽到警訊，有人指出，連Google搜尋都能看到負評，你們是否真的有做審查？羅偉回應：「所有的責任我承擔責任。我們會變得更好。」
針對下一位人選，羅偉表示，目前已有多個名字送到市長辦公室，當天稍晚即會展開初步會談。他說：「我正在尋找一個願意傾聽、願意與社區合作的人。」
至於是否會對候選人設定政治立場或政策紅線（如Great Highway使用、住宅上調密度等），羅偉強調，「沒有紅線，我最重視的是這個人是否能與居民一起工作。」
面對外界質疑新人沒有行政或社區經驗，羅偉強調，「我不會限定背景。重點不是履歷，而是能否聆聽與合作。」
民眾關注這次是否會採用社區推薦名單，避免再發生爭議。羅偉表示，他絕對願意聽取社區意見，但強調流程會更嚴格。會深入審查每一位候選人。
在最後提問中，有記者指出，被任命者是一位毫無政治經驗的年輕女性，如今被捲入巨大壓力，質疑她是否遭到政治機器的碾壓。羅偉沉默片刻後說，「我希望我能做更多，幫助她成功。現在她是私人身分，我希望大家給她空間。」
