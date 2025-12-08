任嘉倫《風與潮》即將開播！女主角藍盈瑩原來是《甄嬛傳》浣碧 轉型愛國青年挑戰亂世商戰｜陸劇線上看推薦
【文／徐瑞安】民國商戰劇《風與潮》即將上線愛奇藝，由任嘉倫領銜主演，搭檔藍盈瑩、李純，帶觀眾走入 1940 年代動盪不安的澳門。劇情結合亂世背景、金融博奕與情報暗戰，再加上取材自真實歷史人物，讓這部戲更具可看性。虐戀專業戶任嘉倫，這次挑戰演出民國商人，在亂世中，不僅要守護家人，還要想辦法集結商會之力改變局勢，是任嘉倫近年最具突破性的全新挑戰。
🍿《風與潮》線上看推薦：
開播時間：2025年12月9日
播出平台：愛奇藝
主演卡司：任嘉倫、藍盈瑩
集數：32集
《風與潮》看點1：虐戀專業戶任嘉倫轉型挑戰「民國商戰」題材
任嘉倫這次不演虐戀，而是挑戰民國時期「銀號小老闆」何賢，戲裡要詮釋從 20 多歲到 40 歲的人生變化，外型甚至為戲增重10公斤，為更真實演出商人，更苦練珠算，角色跨度比以往更大。
何賢原本只想保住家業、避開亂世，卻在香港淪陷、澳門「成為孤島」的特殊背景下，被迫捲入金融、商界與情報網絡的暗潮之中，從普通商人，一路成長成能在亂世中影響全局的關鍵人物，是任嘉倫近年最具挑戰性的角色之一。
《風與潮》看點2：動盪時代下的懸疑鬥智＋金融博弈
《風與潮》劇情設定在 1940 年代，局勢風聲鶴唳、各方勢力暗潮洶湧，商界人士也想在亂世中闖出一線生機。以銀號小老闆為主角的故事，不只有大時代的政局動盪，還會牽動金融商戰與情報博奕，各方商會、勢力都有各自盤算，有人乘亂操縱經濟，也會有人散播謠言互相陷害。而危難時刻，即使是被時代推著走的小人物，也會做出能左右命運的抉擇。這些選擇，將成為故事最扣人心弦的看點之一。
《風與潮》看點3：藍盈瑩、李純女性角色群像亮眼
本劇的女性角色也非常搶眼，《後宮甄嬛傳》「浣碧」藍盈瑩飾演冷靜果敢的有志之士，與溫柔典雅的外型不同，實際上熱血傲骨，會與何賢聯手挽救危局。《如懿傳》的「令妃」李純則飾演何賢的妻子郭綺文，從預告中看來，她對何賢相當深情，何賢怕她跟著自己會過上苦日子，她則回應：「我們是夫妻，當然是有苦一起吃。」更堅信只要一家人在一起，沒有什麼苦難抗不過去，亂世之中，不離不棄的夫妻情感，讓不少劇迷期待不已。
《風與潮》看點4：取材自真人真事，更添時代厚度
《風與潮》以澳門真實歷史人物「何賢」的經歷為藍本，跨越戰火的商業傳奇被改編成戲劇，「何賢」在當年因為香港淪陷，與家人逃到澳門，參與當地商會活動，擠身成為商會中的領頭人物之一，然而，當日軍威脅逼近、金融崩潰、澳門逐漸成為孤島，各種危機之下，是他一次次帶領眾人想出辦法躲過危機，更挺身而出維持民生，與各界人士交涉、奔走協調，這些都源自於真實歷史，不僅真實有時代厚度，更讓人看見，即使在最絕望時刻中，依舊會有人性光輝閃耀。
《風與潮》改編自真實歷史，任嘉倫詮釋的銀號老闆「何賢」，在動盪年代中，仍努力撐起家庭，進而改變危機，劇情結合戰亂、商戰等元素，讓故事既有戲劇張力，也有真實歷史厚度，值得一看。
