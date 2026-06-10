任嘉倫甘願被宋祖兒拿捏！男友力爆棚「產生化學反應」
中視八點檔10日播出古裝劇《無憂渡》，由陸劇男神任嘉倫攜手有「小張柏芝」之稱的宋祖兒主演。感情戲的部分，網友認為宋祖兒很懂得拿捏任嘉倫，這點任嘉倫也得出結論，「因為宣夜心裡真的喜歡了，所以甘願被拿捏。」
任嘉倫透露當初看到《無憂渡》的劇本，發現這個故事和他之前所演繹或接觸到的不太一樣，不單單是一個單元就結束，而是每個單元之間相互串連，這一點讓他覺得非常難得。加上他所飾演的捉妖師「久宣夜」，算是他所演過的角色中「武力沒那麼高強」的一個，所以對他來說很特別。
而這部戲的導演林玉芬，曾執導過《花千骨》、《三生三世十里桃花》等神劇，在網上被封為「古偶真神」，任嘉倫很希望與她合作，這些種種原因讓他欣然接下戲約。
在《無憂渡》中，任嘉倫的角色男友力爆發，對宋祖兒百般守護，電視台的預告也把經典台詞特別剪接出來，「妳放心，我是個捉妖師，只要有我在，什麼妖怪都傷害不了妳」，加上任嘉倫的深邃眼神，讓人融化。劇中男主角的人物刻畫上，既沒有精緻的打扮，捉妖過程也不是每個妖都能降伏，但他的內心不斷探索，一心為百姓、護朋友的那份情義，更為觸動人心，也讓任嘉倫覺得演起來相當過癮，認為是一個值得珍惜的角色。
整部戲最甜的莫過於男女主角透過一次次的事件，慢慢喜歡上對方，而任嘉倫也提到和宋祖兒合作，很多東西在走戲或看劇本時，都沒特別聊過要怎麼演，也沒交流過怎麼詮釋，但開拍的那一刻兩人一演起來，就無形中激發出很多默契碰撞，沒有任何過多的設計，都是因為沉浸在角色裡互相激出自然而然的反應，任嘉倫覺得這很珍貴，「並不是每個人都可以產生這樣的一個化學反應，很難得遇到這麼好的一個演員，可以無形中創作出更多加分的東西。」
拍攝《無憂渡》也讓任嘉倫初嘗被扇及扇人巴掌的滋味，那場戲是宋祖兒被氣哭，所以賞了任嘉倫一巴掌，沒想到任嘉倫轉身也打了徒弟一巴掌，效果很逗趣，任嘉倫透露拍攝當下特別控制力道，「不想扇他兩次、三次，所以就直接來了，我沒有太重，但確實我也沒有手下太留情。」雖然直接一次OK，但任嘉倫提及自己是立馬跟對方說對不起。《無憂渡》6月10日起周一至周五晚間8點在中視頻道播出。
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