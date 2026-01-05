任國民黨最高顧問 王金平：期待朝野拋棄意識形態解決對立

國民黨鄭麗文親頒最高顧問聘書給前立法院長王金平，正式完成聘任。（圖／侯世駿攝）

中國國民黨主席鄭麗文今（5）日上午與副主席兼秘書長李乾龍、副主席季麟連、張榮恭、蕭旭岑，聯袂前往前立法院長王金平辦公室，敦請王院長擔任國民黨最高顧問，並致送最高顧問聘書。鄭麗文表示，王金平在中華民國戰後民主化的歷史地位，從政50年來對國家貢獻卓越。當前國際與兩岸局勢艱險，國內朝野對立達到了最高峰，憲政面臨僵局，國民黨非常需要王院長，希望能夠透過他完整的歷練及高度的智慧，協助國民黨面對國家的艱困局面。

王金平則表示，非常榮幸擔任國民黨最高顧問，期待朝野真心誠意、拋棄意識形態解決對立，也希望能促進兩岸的和平，緩解兩岸兵凶戰危險現狀，並期待幫助國民黨贏得國人的敬重跟接受，贏得各方面的選舉。

鄭麗文與李乾龍、季麟連、張榮恭、蕭旭岑四位副主席、文傳會主委吳宗憲、發言人江怡臻，上午前往王金平前院長台北辦公室，聯袂敦請王院長擔任國民黨最高顧問，並由鄭麗文致送聘書。隨後鄭麗文及四位副主席與王金平共同下樓接受媒體聯訪。

鄭麗文表示，王院長在中華民國戰後民主化的歷史，佔有非常重要的一席之地。從政50年來，對國家貢獻非常卓越，是國民黨非常具代表性的政治人物。如今國際局勢詭譎，兩岸局勢艱險，國內朝野對立達到了最高峰，憲政面臨僵局。王院長過去在整個中華民國民主化的歷史過程中，經歷過所有最艱困的時刻，也發揮了他的高度智慧，如今國家非常需要王院長、國民黨也非常需要王院長，希望能夠透過他完整的歷練以及高度的智慧，協助國民黨為國家的艱困局面奉獻心力。

鄭麗文指出，王院長勉勵國民黨一切為公，將國家人民的利益放在最優先第一位，國民黨就是要為國為民，不是為一黨之私，而是為國家利益、人民福祉努力。王院長希望能夠協助國民黨重新思考今日的困局，如何突破國內政治的僵局，團結全臺灣2,300萬人民，同時為兩岸和平邁出重要的歷史一大步。

同時，鄭麗文表示，她新上任黨主席，肩上重任非常沉重，王院長也給予很多肯定鼓勵，希望未來國民黨能用更大的格局，為了國家人民進行調整，尋求更多的進步，讓國民黨能夠為中華民國作出更大的貢獻。

王金平則表示，非常榮幸接受由鄭主席還有4位副主席聯袂贈送聘書，擔任國民黨的最高顧問，他期待有三方面還要努力：首先是希望大家都能以天下為公、不自私的心態來共同面對政局。當前國內政局非常對立，朝野的結越來越深、越緊，要如何解套有待大家共同來省思。期盼朝野一切以國家人民為念，拋棄意識形態，理性分析、反省與調整，共同解決朝野對立問題，讓政局和諧。

其次，王金平希望促進兩岸和平，兩岸現在兵凶戰危，他相信應該可以緩解。第三、希望協助國民黨發展，讓國民黨贏得國人的敬重跟接受，爭取支持贏得選舉。讓國民黨正常發展，未來能夠重新執政，是大家要共同努力的目標。

