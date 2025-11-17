任天堂《薩爾達傳說》真人電影首波劇照公開，預定2027年5月7日上映

任天堂經典 RPG 系列《薩爾達傳說》先前宣布真人電影開拍，還有人分享在紐西蘭的拍攝花絮，而任天堂官方正式公開，由宮本茂親自貼文公開首波劇照，展示了在綠野之中林克與薩爾達兩人的扮相。

任天堂官方由總裁宮本茂先生貼文，《薩爾達傳說》真人電影在一片大自然之中正式展開拍攝，薩爾達公主由 波·布萊格森（Bo Bragason）飾演，林克則是由班傑明·伊凡·安斯沃斯（Benjamin Evan Ainsworth）演出，攝影順利進行中希望大家持續守望，而電影預定將在 2027 年 5 月 7 日上映。當然貼文引起相當的討論，包括曾流出的現場影片，看來角色外觀應該比較接近《薩爾達傳說：曠野之息》，而會是怎麼樣的故事大家只能等待更多任天堂官方消息公開。