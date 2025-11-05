任天堂「召喚戰鬥」專利日本被駁回、美國要重審！專利顧問：「可能要輸掉《幻獸帕魯》專利戰！」

日本遊戲廠商 PocketPair 打造，推出之後引爆全球玩家風潮的《幻獸帕魯》在成功之後，卻在去年 9 月被任天堂與寶可夢公司告上法庭，指控《幻獸帕魯》有侵權爭議，雙方纏訟至今。而近期任天堂取得了新「召喚戰鬥」專利，並可能用在這場法律戰上掀起遊戲專利界與專利法律界譁然，業內人士就指稱這個專利「太空泛」、「扼殺創新」。而在最近整起案件的風向似乎可能又逆轉了，因為在日前日本特許廳（JPO）駁回日本任天堂的「召喚戰鬥」專利申請後，專利已經通過的美國專利暨商標局（USPTO）新任局長也下令，要求專利局重新審查這個專利。

綜合外媒報導，9 月 11 日美國專利暨商標局通過的任天堂第 12,403,397 號專利引發了許多爭議，專利律師 Kirk Sigmon 就曾抨擊，「根本不該被允許！」，並且也指出，依照任天堂在專利中的寫法：「召喚出角色來和其他角色對戰的機制」，涵蓋的範圍真的太廣了，就連寶可夢公司的前首席法務官 Don McGowan 都直言，這個專利根本站不住腳。

而或許就是因為這些原因，日前日本特許廳（JPO）正式宣布，駁回日本任天堂的「召喚戰鬥」專利申請。特許廳指出，這項專利缺乏創新性，因為在 2021 年前就已經有許多相似機制的遊戲，例如《魔物獵人4》、《方舟：生存計畫》、《Pokemon Go》等。

這也似乎讓美國專利暨商標局發現不對的地方了，因為今年 9 月才上任的新局長 John A. Squires 就指出，這個專利存在著「適格性」問題，因此要求專利局重新審查，John A. Squires 也援引 2002 年 Konami 與 2019 年任天堂自己提交的兩項專利技術，要求審查員透過這兩項舊的專利技術來審查任天堂「召喚戰鬥」的專利性。

對此，專利訴訟顧問 Florian Mueller 就表示，這無疑是任天堂的一次法律挫折，並指出專利局極有可能也跟上日本特許廳的腳步，撤銷這項專利。並且如果進一步看任天堂在 2024 年《幻獸帕魯》推出後申請，並由日本特許廳通過的三項專利（捕捉與釋放怪物、騎乘角色專利）的話，就會發現這些專利都源自於任天堂 2021 年提交的舊專利，引此也引起大家質疑，任天堂在《幻獸帕魯》推出後才分割專利，是否為了想要讓法院訴訟更有利。

不過，在這次任天堂似乎受到挫折後，Florian Mueller 表示，這起專利大戰可能在明年就會有判決，而目前最主要的關鍵在於日本東京地方法院的攻防上，但 Florian Mueller 就直言：「任天堂現在越來越可能敗訴了！」