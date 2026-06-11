任天堂只要高學歷天才？遊戲開發者直言：聰明腦袋是入職後培養不出來的

日本遊戲巨頭任天堂（Nintendo）的新人招聘標準最近又在社群上掀起熱議，雖然任天堂並沒有限制過學歷，但從錄取名單就能發現，員工幾乎都是東京大學、京都大學、東京工業大學等日本頂尖學術殿堂的畢業生。對此，日本資深遊戲設計師內藤時浩也分享，比起遊戲開發的技能可以學，聰明頭腦卻不是入職後可以培養出來的。

任天堂招聘標準又再次掀起討論。（示意圖，圖源：Getty Images）

曾參與過 1984 年經典遊戲《夢幻仙境》開發的內藤時浩直言，想進入任天堂這類頂尖企業，就要先考進一流大學，並獲得優秀的成績。他強調，月大型的企業就越注重個人的基礎努力、智慧和人格特質，這種觀念認為，開發遊戲只要在入職後稍微教一下，任何人都能學會，但聰明才智卻是無法在入職後才培養出來的。

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這篇文章迅速在網路上爆紅，吸引超過 1500 多萬觀看後，內藤時浩則是補充，名校出身者的優勢通常不在於學歷，而是在嚴苛的升學壓力中，所磨練出來的自主學習能力。他通過自身觀察指出，經歷過高強度學習的人，在踏入職場後學習新事物的速度和效率，遠遠高於不曾接受過此類訓練的同儕。

一些玩家認同，不論是在繪畫或是程式開發等各項技能的進階過程中，懂得如何以高效率學習，都會讓高學歷人才在往後的成長中拉開非常大的差距；內藤時浩則是強調，雖然追求高學歷是進入大企業最直接的捷徑，但這不是唯一的成功路線，他只是想讓大家知道「你們的競爭對手就是這樣的人」。

即便如此，還是有很多玩家和現役開發者回應，認為高學歷是否等於好遊戲，並沒有絕對的關係。而任天堂主要是招聘筆試與面試的難度在業界高居榜首，應徵者必須展現非常強的邏輯思考與即時解決問題的能力。這種篩選機制無形中與頂尖名校的選拔相同，導致最後能通過重重考驗的，依然以東大、京大、東工大等頂尖高材生為主力。