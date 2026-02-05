任天堂可能不再堅持Switch 2不漲價？財報揭毛利率下降，社長：「審慎研議再決定要不要漲」

日前日本遊戲巨頭任天堂公布了最新財報，確認去年 6 月份發行的次世代主機 Nintendo Switch 2 大獲成功，2025 全年賣出超過 1700 萬台，也讓任天堂從去年 4 月開始到 12 月間的純收益達到 3588 億日圓（約 720 億元新台幣），同期成長超過 50%。不過，雖然財報成績如此亮眼，但任天堂社長古川俊太郎也坦承毛利率有所下降，並且將會審慎評估記憶體庫存的壓力，才能確認是否要上調 Switch 2 的售價。

示意圖（Credit:Getty Images）

綜合路透社報導，雖然在日前任天堂公布的財報中新主機 Switch 2 2025 全年銷售 1737 萬台、31 週銷量破 1500 萬，成為任天堂史上銷售最快主機的成績真的非常不錯，但由於 Switch 2 主機成本也比較高，因此導致任天堂透過販售 Switch 2 主機而獲得的毛利率有所下降。

對此，任天堂社長古川俊太郎就表示，雖然現階段他們並不認為這是大問題，但他們也會將改善毛利率做為目標。而雖然去年一月分古川俊太郎則表示，目前任天堂的記憶體庫存還足夠，因此並不會因為 AI 瘋搶造成的全球記憶體產能缺口就喊漲 Switch 2。

不過這次再談到這件事時，古川俊太郎除了先表示這股記憶體漲價潮並沒有影響任天堂業績外，對於「Switch 2 是否漲價」這件事似乎並不是否認了，而是表示將審慎研議，觀察現在主機的銷售狀況、市場環境等因素，再決定要不要漲價。因此對於想要入手 Switch 2 主機的玩家們來說，或許可以思考要不要趁早購買，以免買晚了結果任天堂最後真的決定調漲售價。