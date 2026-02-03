Yahoo遊戲編輯部

任天堂史上最速！Switch 2賣爆1700萬台，《寶可夢傳說ZA》也賣出1200萬

MrSun
MrSun
Yahoo奇摩遊戲編輯

任天堂於今日（3日）正式公布截至 2025 年 12 月底的最新財報，其中去年 6 月發售的次世代主機 Nintendo Switch 2，直接繳出驚人的成績單。數據顯示，該主機在 2025 年全年度共賣出 1,737 萬台，發售只用 31 週就突破 1,500 萬台大關，刷新了任天堂歷代主機的最快銷售紀錄。

Illustration of the interior of a Fnac store, a French chain of stores specializing in the distribution of cultural products and electronics in rue de Rennes in the 6th arrondissement of Paris, France, on December 10, 2025. Nintendo switch 2. (Photo by Riccardo Milani / Hans Lucas / AFP via Getty Images)
與此同時，初代 Nintendo Switch 家族（包含 Lite、OLED 等版本）的全球累計銷量也達到 1 億 5,537 萬台，正式超越 Nintendo DS，成為任天堂史上最暢銷的遊戲主機。

而軟體銷售方面，作為跨世代發行的重量級作品，《寶可夢傳說 Z-A》表現同樣非常亮眼。根據財報資訊，該作在雙平台的累積銷量已達 1,230 萬份，其中 Switch 版本貢獻了 841 萬份，而 Switch 2 版本則有 389 萬份的成績。此外，發售已久的《寶可夢 朱／紫》依舊保持長賣趨勢，累積銷量微幅成長到 2,808 萬份，顯示寶可夢 IP 在玩家群體中無可撼動的地位。

除了寶可夢系列，Switch 2 的首發護航大作《瑪利歐賽車世界》也成為推動主機普及的關鍵功臣，累積銷量高達 1,403 萬份，幾乎是每賣出幾台新主機就有很比例的玩家同時購入這款遊戲，當然主要原因也是因為 2025 年限定的套裝組合，生產數量比起單賣主機的還要多。其他新作如《咚奇剛蕉力全開》賣出 425 萬份、《卡比的馭天飛行者》也有 176 萬份的銷售表現；而「長青樹」《瑪利歐賽車 8 豪華版》的累積銷量更突破了 7,059 萬份，與前一季相比又賣出 102 萬份，持續推高其歷史紀錄，還是要說一聲：「到底還有誰沒買？」。

