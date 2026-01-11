任天堂宣傳圖「手指不自然」遭疑用生成式AI，官方出面否認

美國任天堂在不久前為了宣傳適合小孩和家庭的「My Mario」系列產品，釋出多張真人的親子互動照片。然而，有眼尖的網友在宣傳圖片中發現，其中一張拿著瑪利歐娃娃的手部，呈現出非常不自然的手指彎曲角度，讓社群懷疑這是使用 AI 生成的瑕疵。

因為奇怪的手指角度，引起網友各種猜測。（圖源：Nintendo）

隨著爭議擴大，其中一組照片中的模特兒本人（並非出問題照片的模特兒）公開在 instagram 上回應，指出這些照片都是真實拍攝的，並非 AI 生成。甚至還引來專門檢測 AI 生成內容的網站「Hive」的回應，他們用自家技術分析後顯示，被懷疑是 AI 的照片「 有 0% 的可能是 AI 生成影像」。

為了平息外界猜測，美國任天堂官方隨後通過外媒 Nintendo Life 發表聲明，表示在「My Mario」宣傳素材中完全沒有使用任何 AI 技術。