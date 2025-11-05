任天堂宣布Switch 2開賣3個月就突破千萬銷量！銷售速度是PS5兩倍快

自從今年 6 月 5 日遊戲巨頭任天堂最新一代的主機 Switch 2 正式發售以來，就迅速成為了全球遊戲市場中最受歡迎的遊戲主機，到現在發售 4 個月了人氣持續居高不下。根據任天堂最新的財報揭露，直到今年 9 月底為止，才發售 3 個月 Switch 2 就已經達成了千萬銷量里程碑，除了比前一代 Nintendo Switch 的首發成績還要優秀外，相比於競爭對手 PS5 的同期表現更創下兩倍銷量，堪稱是有史以來最成功的遊戲主機首發表現之一，也讓任天堂進一步上調了這個財政年度的 Switch 2 目標銷量到 1900 萬台。

(Photo by Kazuhiro NOGI / AFP) (Photo by KAZUHIRO NOGI/AFP via Getty Images)

根據任天堂最新公布的半年財報中指出，新一代主機 Nintendo Switch 2 自 6 月 5 日上市後銷售表現出人意料的強勁，帶動任天堂在今年上半年創造了超過 2300 億新台幣的營收，與去年同期相比成長 10%。而由於 Switch 2 本身出人意料的銷售速度，除了讓主機在今年 9 月底就達成千萬銷量里程碑，售出 1036 萬台外，也帶動 Switch 2 版本的遊戲全球已經賣出了 2062 萬套，同時舊 Switch 主機的遊戲銷量仍然穩定，賣出了驚人的 6156 萬套，等於在過去半年中，任天堂的 Switch 遊戲就狂賣破 8000 萬套。

這麼瘋狂的銷售表現也遠比競爭對手 Sony 的最新一代主機 PS5 剛發售時的同期表現好上許多，自 2020 年 11 月 PS5 正式全球上市後，由於供應鏈碰到疫情衝擊，PS5花了比 Switch 2 多一倍的時間才達到千萬銷量這些數據也讓任天堂對於 Nintendo Switch 2 主機的前景充滿樂觀，上調接下來半年 Nintendo Switch 2 的預期銷售成績，從原本的 1500 萬台調升至 1900 萬台。