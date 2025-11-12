任天堂推新網站，供玩家查詢Switch遊戲在Switch 2的相容性！

任天堂在今年 6 月正式推出了最新主機 Nintendo Switch 2，雖然大多數遊戲任天堂確認經過測試，並且只有小部分的遊戲不支援，但偶爾還是會有一些玩家遇到問題。為了玩家能更順利的體驗從 Switch 一代轉移到 Switch 2，任天堂最近正式推出了一個名為「Switch Software Compatibility」（Switch 軟體相容性）的官方查詢網站。

購買 Switch 2 前都可以查詢。（圖源：Nintendo）

廣告 廣告

這個網站的主要是為了解決玩家現有 Switch 遊戲，是否能在新主機 Switch 2 上正常遊玩的疑慮。玩家只需在網站的搜尋欄中輸入遊戲名稱，就能即時查詢該款遊戲在 Switch 2 上的支援情況，大幅簡化了資訊確認的流程。

雖然絕大多數的 Switch 遊戲都能在 Switch 2 上順利執行，但部分遊戲還是會因為硬體或軟體限制而存在特定問題。例如，曾經推出的《Nintendo Labo》系列，雖然遊戲本體可在新主機上執行，但其紙板模型周邊配件卻因尺寸不合而無法搭配使用。不過目前只有《Nintendo Labo Toy-Con 04 VR》因為主機放不進去而被標記為無法使用，其他《Nintendo Labo》系列或《健身環大冒險》雖然標記相容，卻因為 Joy-Con 和配件的連接方式，以及缺少紅外線攝影機，導致無法正常遊玩。