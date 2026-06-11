任天堂發表會大作連發股價卻慘跌，外媒酸「沒內容不用硬辦」玩家傻眼反擊：這陣容還嫌？

最近一段時間對全球玩家來說真的忙翻了，因為從 PlayStation 的「State of Play」開始，夏日遊戲節、XBOX Game Showcase、任天堂的「Nintendo Direct」等遊戲平台的發表會連袂舉辦，公布許多新作消息。不過，在這其中 Nintendo Direct 表現卻似乎有些平淡，不但發表會後股價下跌 8.2%，也被外媒點名抨擊「幹嘛不晚點辦」掀起社群熱議。

(Credit:Nintendo)

根據《日本經濟新聞》的報導，在日前 Nintendo Direct 發表會結束，帶來《薩爾達傳說：時之笛重製版》、《王國之心4》、《龍族教義2》DLC、《聖火降魔錄 萬縷千絲》、《異度神劍 Genesis》等 35 款新作的最新消息後，卻似乎無法激起投資人的興趣，加上近期股價上漲後的修正，反倒讓發表會後任天堂的股價慘跌 8.2%。

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外媒 GameSpot 甚至還直接點名，認為雖然發表會整體來說並不糟糕，但像是《王國之心4》、《薩爾達傳說：時之笛》重製版這種話題大作卻「只有超短預告片」，因此也讓人納悶，「幹嘛不晚點再辦就好？」文章還指出，現在大家習以為常的線上發表會其實就是由任天堂 2013 年與 E3 遊戲展這種年度遊戲圈大展會完全脫鉤開始的，「所以任天堂的社群也知道他們完全可以在任何時候辦。」

因此，文章也指出，《王國之心4》與《薩爾達傳說：時之笛》重製版現在就公布讓人疑惑，因為相比於以前任天堂公布大作時，包括《咚奇剛 蕉力全開》、《薩爾達傳說：智慧的再現》等作品都在發表的同時揭曉了遊戲玩法，而不是只是公佈說「有這個東西」而已，因此外媒也抨擊：「如果是這樣的話真的不用硬辦，這次就只像是例行公事。」

不過，玩家社群間反而有截然不同的看法，許多網友都認為，《薩爾達傳說：時之笛重製版》之前都是爆料消息，這次官方正式公開顯然有必要，以及這次任天堂也幾乎照顧到了所有熱門 IP，《聖火降魔錄》、《異度神劍》、《勇者鬥惡龍》、《節奏天國》等熱門 IP 都有新消息，多達 35 款作品輪番上陣，「各種類型的遊戲也都有」、「這還要嫌？」

還有許多人指出，遊戲預告只放標題這件事也不是任天堂第一個做的，並且也的確成功點燃了社群期待與熱情，「這場已經可以排前幾名了吧」、「已經是三廠最強了吧」、「沒看到 《聖火降魔錄》跟《異度神劍》？」認為這次任天堂發表會其實帶來了非常充實的新消息，反酸外媒：「沒你喜歡的就沒內容？」