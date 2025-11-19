任天堂經典電玩《薩爾達傳說》真人版電影來了！網讚劇照「有還原到」





任天堂經典電玩《薩爾達傳說》（The Legend of Zelda）終於攜手索尼影業推出真人版改編電影！雖然離上映時間還很久，但劇組團隊最近被粉絲直擊片場側拍照，官方也乾脆不賣關子了，釋出勇士「林克」與公主「薩爾達」兩位主角高畫質首批劇照，粉絲們也才得以稍稍解渴，掀起許多人留言表示「劇照有還原到」的好評，令人期待。

薩爾達「真人版電影」陣容堅強

任天堂經典RPG《薩爾達傳說》冒險遊戲系列風靡電玩界，以虛構奇幻世界為背景，描述海拉魯王國的勇士林克，拯救公主薩爾達或討伐魔王的冒險旅程。

廣告 廣告

任天堂當家遊戲創作者宮本茂於11月17日透過任天堂官方 X，公開《薩爾達傳說》改編真人演出電影的首張劇照，索尼影業也透過官方社群轉發，導演和編劇名單釋出後，讓粉絲期待值拉好拉滿：

《薩爾達傳說》真人版團隊陣容：

導演： 由《移動迷宮》（Maze Runner）三部曲、《猩球崛起：王國誕生》（Kingdom of the Planet of the Apes）導演威斯柏（Wes Ball）執導。

編劇： 由《移動迷宮》三部曲編劇 T.S. 諾林（T.S. Nowlin）、《侏羅紀世界》（Jurassic World）三部曲共同編劇德瑞克康納利（Derek Connolly）合寫劇本。

製作人：任天堂首席遊戲設計師暨代表董事宮本茂，和監製過《蜘蛛人：新宇宙》（Spider-Man：Into the Spider-Verse）等所有《蜘蛛人》相關電影的阿維阿拉德（Avi Arad）共同領軍製作。

公主與勇者由新生代飾演

《薩爾達傳說》真人版電影一半以上的製作費用由任天堂出資，全球發行及共同投資則由索尼影業負責，光看製作團隊的亮眼經歷，就已經夠讓大家期待了，主演卡司也讓粉絲們相當好奇，女主角薩爾達由英國21歲新生代女星「波布萊格森」（Bo Bragason）飾演，至於勇士林克由宮本茂欽點演出，請到曾為迪士尼真人版《木偶奇遇記》（Pinocchio）配音「皮諾丘」的16歲童星「班傑明伊凡安斯沃」擔綱，2人首批劇照置身山林間的模樣，靈動氣息尤其搶眼。

任天堂經典電玩《薩爾達傳說》翻拍真人版電影！網讚劇照「有還原到」。圖片來源：任天堂

《薩爾達傳說》真人版電影，預定於2027年5月7日上映，宮本茂在貼文中表示目前拍攝進度順利，請大家靜候佳音，貼文曝光後，掀起粉絲討論，包括角色外觀可能較接近《薩爾達傳說：曠野之息》，大家都在坐等任天堂官方進一步公開更多故事走向內容：「希望拍起來有魔戒那樣的震撼感」、「有還原到」、「假如再選黑人，我看有人會去任天堂總部丟汽油彈了」、「終於要進入正常真人版時代了嗎」，讓大家超期待。

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖流行媒體報導

