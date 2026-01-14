任天堂2025回顧網站終於開放啦！甚至能一路回到2017年Switch首發

2025 年已經過去，先前 PC Steam，以及 PlayStation 和 Xbox 主機平台都已經公開回顧功能，讓玩家查看過去 1 年的遊戲遊玩資料。而終於在今日（14），任天堂正式開放「Nintendo Switch 2025 年度回顧」網頁！

（圖源：Nintendo）

玩家只需要登入自己的 Nintendo Account，系統就會自動分析並展示過去一年來的遊玩歷程。但值得注意的是，這次的回顧內容不只包含原有的 Nintendo Switch，也涵蓋了 2025 年 6 月新發售的次世代主機 Nintendo Switch 2 的數據。玩家可以查看自己在 2025 年內遊玩的遊戲總數、累積遊玩時間，以及每個月的活躍程度和遊戲類型偏好診斷等。

而這次更和往年只聚焦於單一年度的報告不同，今年的回顧網站具有特殊的歷史意義。除了 2025 年外，任天堂這次特別開放了「生涯回顧」功能，讓玩家能一路追溯到 Nintendo Switch 2017 年發售以來的完整軌跡。系統會顯示玩家第一次啟動 Switch 的月份，以及過去每一年遊玩時間最長的代表性遊戲。