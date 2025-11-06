任天堂APP改名「Nintendo Store」大更新！購物功能全面升級
任天堂的官方行動裝置應用程式「My Nintendo」大更新，確定改名為「Nintendo Store」，這次的升級將應用程式的核心功能聚焦在線上商店，為玩家提供比過去更加便利的購物體驗。新的「Nintendo Store」直接把商城功能作為首頁，並增加了「搜尋」和「欲購清單」等專屬標籤，讓使用者能更快速找到並購買 Switch 主機、配件和數位版遊戲。不過目前台灣還沒有開放下載。
「Nintendo Store」除了強化購物、查詢 Switch 和 Switch 2 的遊戲記錄功能外，玩家還可通過綁定任天堂 Nintendo Network ID（NNID），查詢在 3DS 或 Wii U 上，2020 年 2 月之前的遊戲紀錄，包含遊玩時間最長的遊戲、每款遊戲開始玩的時間等 ；同時也能在任天堂的官方線下商店、活動現場打卡，來獲取白金點數。
值得注意的是，原先在「My Nintendo」應用程式中的部分新聞、即將發售遊戲日程以及 Nintendo Direct 直播等資訊功能被刪除，預計會改由先前推出的「Nintendo Today!」應用程式來負責提供，但「My Nintendo」本身仍然可以看到最新遊戲的推出和活動資訊。目前「Nintendo Store」已在各國的 iOS 和 Android 平台推出，但台灣尚未開放下載。
