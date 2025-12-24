任天堂Switch 2冬季同樂會信義區開跑 新主機遊戲試玩與聖誕樹打卡

任天堂於台北市信義威秀徒步區盛大舉辦「Nintendo Switch 2 冬季同樂會」。圖／任天堂提供

任天堂粉絲注意！為了迎接年末佳節與次世代主機的到來，任天堂於台北市信義威秀徒步區盛大舉辦「Nintendo Switch 2 冬季同樂會」。活動自即日起至 2026 年 1 月 18 日止，現場不僅設置充滿節慶氛圍的期間限定聖誕樹，更首度開放多款 Nintendo Switch 2 及 Nintendo Switch 新作試玩。玩家凡參與體驗並至指定門市消費滿額，還有機會獲得限量特典資料夾，是玩家歲末年終不可錯過的盛事。

本次活動的最大亮點，莫過於現場開放體驗 Nintendo Switch 2 的部分新功能與遊戲軟體。試玩陣容包括備受期待的《超級瑪利歐銀河》《超級瑪利歐派對 空前盛會 Nintendo Switch 2 Edition ＋ 空前盛會TV》等多款新作。這也是台灣玩家難得能近距離接觸新一代主機效能與玩法的機會。凡參與試玩的民眾，結束後還可獲得精美小贈品。

除了實體遊戲試玩，現場也展示了付費服務「Nintendo Switch Online」的豐富內容，包含近期推出的音樂串流應用程式「Nintendo Music」，讓玩家在遊戲之外，也能沉浸於任天堂經典遊戲配樂的魅力中。活動現場更精心佈置了瑪利歐與夥伴們的拍照裝飾，聳立在旁的聖誕樹於夜間將點亮璀璨燈飾，為信義區增添濃厚的耶誕氣息，歡迎民眾前來合影留念。

為回饋熱情玩家，主辦單位推出連動滿額贈活動。凡於活動期間參加遊戲體驗、服務體驗，或在開放時間內與聖誕樹合影，即可領取「滿額贈品兌換券」。憑此券前往「傑仕登任天堂授權商品旗艦中心 A11」，單筆消費滿新台幣 500 元（含）以上，即可免費兌換「Nintendo Switch 2 冬季同樂會 特典資料夾」乙份。

連動滿額贈活動的三款特典資料夾，採隨機贈送。圖／任天堂提供

本次送出的特典資料夾共有三款設計，採隨機贈送。款式包含《瑪利歐賽車世界》與《超級瑪利歐派對 空前盛會》聯名款、《卡比的馭天飛行者》款，以及《咚奇剛 蕉力全開》與《超級瑪利歐銀河》聯名款。由於特典數量有限，喜愛任天堂旗下角色的粉絲務必把握機會，前往信義威秀徒步區感受這場冬季遊戲盛宴。



