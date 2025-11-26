任天堂Switch 2十年磨一劍 上調本會計年度銷售目標二成六

-

【蘇彬貴╱先探2380期】

或許上市之前，該公司也一直故作神秘、保持低調，自從今年六月五日，任天堂公司(Nintendo Co.)將新一代的遊戲平台(console)Switch 2推出以來，立即創下空前罕見的搶購現象，幾個月來熱度依然未減。

一套Switch 2官方售價為四九九八○日圓(略逾一萬台幣；美國市場的售價則接近一萬四○○○台幣)；但由於大搶購所導致的供不應求，現在市場於是充斥著高價轉售的商品；甚至出現網路的詐騙現象。這一回Switch 2的隆重推出，距離老一代的Switch，已經長達八年的時間─十年磨一劍，至今年九月底為止─上市後尚不到四個月，累計就已經銷售了一○四○萬套。

股東笑開懷

受此大大激勵，任天堂於是決定調升本會計年度(至明年三月底為止)Switch 2的銷售預估數量，由原先預期的一五○○萬套，向上修正為達一九○○萬套，大幅上調了二六％以上的幅度。

廣告 廣告

Switch 2的火熱上市，儘管時間有限，使得本會計年度上半年(至今年九月底為止)，該公司的淨利已經寫下了一九八九億四○○○萬日圓的水準，較前一年同期大幅增長達八三％，遠優於分析師原先所預期的平均值一六三五億日圓，幅度高出了近二二％。另外，同一期間的營業收入則達一．一兆日圓，較前一年同期更增長了一倍以上。

此外，十一月四日任天堂也宣布了調升本會計年度的營收及淨利，分別由原先預估的一．九兆日圓及三○○○億日圓，向上修正為二．二五兆億日圓(較前一年增長九三％)，以及三五○○億日圓(增長二五．五％的幅度)。更令投資人矚目的是，既然賺了錢，該公司也決定要加碼該年度的配息，由原來預計每股一二九日圓，調升為每股一八一日圓，調升的幅度達四○％以上。