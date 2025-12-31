任天堂Switch 2首年表現盤點：撕下效能不足標籤 魂系獨占作驚喜助陣

《咚奇剛 蕉力全開》獲得玩家極高評價。圖／翻攝自任天堂官網

回顧 2025 年，任天堂最重大的事件，無疑是暌違8年再推新主機。遊戲媒體《GamesRadar+》專文分析，Switch 2 從發布、亮相到正式上市，都展現出這家百年大廠極具野心的戰略布局。這款備受期待的後繼機種不僅滿足粉絲對「Switch Pro」規格的想像，更透過簡潔有力的命名「Switch 2」，展現出承先啟後的氣勢。不同於初代繽紛多彩、強調體感樂趣的定位，新主機以霧面灰的極簡設計與沈穩質感，成功吸引了更廣泛的成年玩家市場。

硬體升級 3A 大作不再依賴雲端

這種「轉大人」的思維轉變，也體現在首發遊戲陣容上。令人跌破眼鏡的是，Switch 2 的首發名單竟然出現了《電馭叛客 2077》和《人中之龍 0》等成人向作品。今年 4 月針對外媒所舉辦的媒體預覽，任天堂甚至為這兩款遊戲設立了有簾幕遮蔽的「18 禁專區」，這在過去是難以想像的畫面。

更重要的是，Switch 2 展現強大的硬體實力，能夠直接流暢運行《電馭叛客 2077》這類高負載的 3A 大作，完全無需依賴雲端串流技術。任天堂大方地將這些硬派遊戲與自家的《瑪利歐賽車世界》《咚奇剛 蕉力全開》並列宣傳，顯示出其拓展市場版圖的決心。

此外，知名開發商 FromSoftware 也帶來令人驚喜的獨占新作《The Duskbloods》。這款全新 IP 結合該公司擅長的哥德式恐怖風格與 PvPvE 多人對戰模式，是該工作室首次為 Switch 平台打造獨占遊戲。加上預定 2026 年推出的《艾爾登法環：褪色者版》，FromSoftware 的粉絲將在 Switch 2 上迎來豐收的一年。

FromSoftware為任天堂打造獨占新作《The Duskbloods》。圖／翻攝自任天堂官網

本家大作連發 評價卻呈兩極化

在自家遊戲方面，任天堂雖達成「每月一款獨占作」的驚人成就，但評價卻非全盤皆捷。6 月打頭陣的《瑪利歐賽車世界》雖然野心勃勃地引入開放世界設計，但空洞的地圖與平淡的「中場休息」賽道，反而掩蓋了新模式的亮點，導致玩家反應複雜。

相較之下，7 月推出的《咚奇剛 蕉力全開》則獲得了一致好評；10 月發售的《寶可夢傳說Z-A》也以嶄新的玩法為系列注入活水。然而，備受期待的《密特羅德 究極4 穿越未知》在 12 月壓軸登場時，媒體評分卻不如預期，讓苦等多年的粉絲感到些許遺憾。

值得一提的是，8 月發行的《拖曳&突破》雖以輪椅籃球為主題，展現了極佳的包容性與代表性，但在多人連線的耐玩度上略顯不足。

2026 展望：動森回歸與同步發行策略

雖然 2025 年表現亮眼，但 Switch 2 真正的爆發期似乎落在 2026 年。任天堂已確認多款強檔獨占作，其中最受矚目的莫過於將在 1 月登場的《集合啦！動物森友會》3.0 大型更新及 Switch 2 版本。在官方宣佈停止更新三年後，這款現象級遊戲的復活無疑是一劑強心針。

《集合啦！動物森友會》在明年1月將推出3.0大型更新及Switch 2版本。圖／翻攝自任天堂官網

此外，結合《Minecraft》與《動物森友會》玩法的《Pokémon Pokopia》預計 3 月上市，玩家將扮演變成人類的百變怪，體驗截然不同的樂趣。其他如《聖火降魔錄 萬縷千絲》《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》等新作也已排定時程。

除了獨占遊戲，Switch 2 也正積極落實與 PC、PS5、Xbox 等平台「同步發售」的策略。卡普空的《惡靈古堡 安魂曲》將於明年 2 月全平台同步推出，同時也會帶來《惡靈古堡 7》與《村莊》的移植版。這種不再讓玩家苦等的策略，加上《Reanimal》《007：初露鋒芒》等第三方大作的加入，都證明任天堂正努力打破過去「家機效能不足」的刻板印象，並積極拓展傳統以外的玩家族群，讓任天堂的 2026 年充滿更多想像空間。



