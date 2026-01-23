任天堂Talking Flower開放預購！《瑪利歐》碎念花實體化 半小時就開口報時聊天

【記者趙筱文／台北報導】任天堂再替玩家生活增添存在感！繼去年9月先行預告後，官方近日悄悄揭曉更多細節，正式將《Super Mario Bros. Wonder》中話最多、存在感最強的角色實體化，推出會「自己開口聊天」的玩具Talking Flower，主打放在家中就會不定時出聲報時、碎念日常，堪稱把遊戲裡的吵鬧氣氛原封不動帶進現實生活。

這款Talking Flower由Nintendo官方推出，外型幾乎神還原遊戲中的花朵角色。根據任天堂釋出的介紹影片，裝置啟動後平均「每半小時左右就會說話一次」，內容包含報時、引用遊戲台詞，或是單純發表一些毫無預警的即興發言；同時內建溫度感測器，還會依照環境溫度聊起「天氣話題」。若想主動互動，也可按下實體按鈕讓它立刻發聲。

對玩過《Super Mario Bros. Wonder》的玩家來說，這樣的設定一點也不陌生。Talking Flower在遊戲中本就以「話很多」聞名，時而提示玩法、時而吐槽角色，更多時候只是單純製造氣氛。任天堂這次幾乎是原封不動把這個角色性格移植到現實世界，甚至連「偶爾報錯時間」這種小Bug都被官方當成特色介紹。

考量到實際使用情境，Talking Flower也提供靜音機制，只要長按按鈕即可暫時安靜，且夜間會自動停止發聲，避免半夜突然被花朵叫醒。整體來看，這款產品實用性並非重點，更偏向粉絲向收藏與氣氛型小物。

Talking Flower也被視為任天堂近年拓展「非遊戲電子產品」路線的延伸，接續2024年推出的智慧鬧鐘Nintendo Sound Clock Alarmo，再添一款充滿話題性的生活周邊。

目前Talking Flower已於任天堂官方線上商店開放預購，售價為34.99美元（約台幣1,100）、日幣4,500（約台幣897元），預計3月12日正式上市。不過截至目前為止，台灣官方尚未公布是否引進、上市時間與建議售價，有興趣的玩家則續等待後續台灣代理進一步消息。

Talking Flower底部設有實體按鈕，玩家按下即可即時觸發語音反應，花朵會隨機說出遊戲台詞或即興發言。任天堂官網

支援多語系語音設定，包含英文、日文、中文、韓文及多種歐洲語言，玩家可依需求切換。任天堂官網

