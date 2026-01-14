任容萱復合小5歲前男友有眉目！一句話吐玄機

任容萱14日以陽光愛心大使身分出席公益記者會。（陽光基金會提供）

任容萱與小5歲男友林柏澍2020年直擊戀情，男方去年初遭爆有財務糾紛後，傳出兩人戀情轉淡，她去年受訪時稱「退回朋友關係」，意外透露結束戀情，今（14日）出席陽光基金會公益活動再被追問目前關係時，表示「維持友好，沒有侷限彼此關係」，被解讀似乎是有可能復合，她則回「未來的事情都還很難說」，似有弦外之音。她強調自己現在很開心 ，「可以在一段關係之中有所成長、有所學習 ，我覺得這樣是很棒的 ，就是兩個人不管是感情或者是其他關係都是一個很棒的成長」。

問及和林柏澍分手的理由，她說一段關係要能維持，雙方都是需要付出一些經營與付出努力的，「有時相處時間久了，可能會忘記彼此付出，關係本來就是雙向的，不管是感情、朋友或家人也都是，當意識到這個問題提出來，願意調整或改進當然更好，如果沒有共同方向，其實就會比較可惜。」

她透露去年開始踏上心理諮商的旅程，對她幫助相當大，感性表示過去總是躲進自認安全的區域，以為那是在保護自己，「但現在發現把話說清楚、勇敢表達自己的想法，對人際互動和關係其實很有幫助，也能感覺到情感變得更緊密。」

今年全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會連續兩年和陽光基金會合作零錢捐，再度邀請任容萱擔任陽光愛心大使，並舉辦「愛‧從1開始－陽光孩子助學培力計畫」公益記者會，呼籲大眾同理支持燒傷顏損兒童及家庭，陪伴每個孩子自信成長。現場任容萱跟大家分享與陽光孩子互動的真實感受，更準備了驚喜禮物獻上升學祝福，盼能傳遞支持與力量，守護孩子迎向陽光未來。

任容萱感性分享，燒傷顏損兒童常因外貌差異承受異樣眼光，但每個孩子都值得被理解與善待，只要社會多一份包容與靠近，就能帶來溫暖的改變，當我們學會擁抱多元、尊重差異，社會也會因友善而變得更好。記者會現場，任容萱親自送上開學禮包、福利熊彩色筆，以及水果探險隊喀嚓筆，為即將升小學的悠悠加油打氣，祝福她自信迎接新的學習旅程；悠悠也悄悄準備了一份驚喜回禮，將親手繪製的畫作送給容萱姐姐，畫紙上純真的筆觸傳遞出孩子真摯的情感與生命力，兩人溫馨互動成為全場最動人的焦點。任容萱誠摯呼籲大眾，將小小零錢化為支持的力量，一起擁抱臉部平權，陪伴燒傷顏損兒童克服身心挑戰，重拾自信與笑容。

