任容萱曝外甥神預言 Selina二寶有望

任容萱14日擔任陽光愛心大使，呼籲大眾同理支持燒傷顏損兒童及家庭，她姊姊任家萱（Selina）也曾走過燒傷復健辛苦歷程，近來Selina頻被傳懷二胎，她再度幫姊姊澄清「目前沒有第2胎」，但笑曝，2歲多的外甥小腰果前幾天和Selina一起泡澡，突然摸著媽媽的肚子說「寶寶出來」，讓Selina震驚直呼：「難道他在預言嗎？我有動力了！」不過Selina只是希望小孩可以有手足，並不強求，一切順其自然。

因為姊姊Selina也曾經歷燒傷及艱辛復健過程，所以任容萱很能理解這些顏損兒童及家人的辛苦，「姊姊燒傷前其實是非常愛漂亮的女孩，不只是臉，身體大部分面積也燒傷，很難想像她是怎麼走過這心理歷程、接受這狀態，但她現在依然活得非常有自信，是所有燒傷及顏損孩子的榜樣。」

她回憶姊姊長時間復健的那幾年，經歷很多的沮喪與挫折，家人在旁能做得有限，只能告訴她「加油！再做一組」或「我們等等去吃美食」來鼓勵，無法替她承受痛苦，印象最深的是有次任爸陪伴復健，跟著Selina一起大喊，要女兒邊做邊吶喊：「任家萱，我做得到！」姊姊就邊哭邊復健，非常辛苦。

任容萱與小5歲男友林柏澍2020年被直擊戀情，她去年受訪時稱「退回朋友關係」，意外透露結束戀情，昨再被追問目前關係時，表示「維持友好，沒有侷限彼此關係」，被解讀似乎是復合，她回「未來的事情都還很難說」，頗有弦外之音。