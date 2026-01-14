任容萱曝2歲小腰果神預言？摸著媽媽Selina肚子說「寶寶出來」

任容萱出席公益記者會，呼籲大眾同理支持燒傷顏損兒童及家庭。（陽光基金會提供）

任容萱14日以陽光愛心大使身分出席陽光基金會公益活動，呼籲大眾同理支持燒傷顏損兒童及家庭，她姊姊任家萱（Selina）也曾走過燒傷復健辛苦歷程，近來頻被傳懷二胎，她再度幫姊姊澄清「目前沒有第2胎」，但笑曝，2歲多的外甥小腰果前幾天和Selina一起泡澡，突然摸著媽媽的肚子說「寶寶出來」，讓Selina震驚直呼：「難道他在預言嗎？我有了動力了！」不過她沒有特別在拚2胎，只是希望小孩可以有手足，但也不強求，一切順其自然。

任容萱在記者會上和臉部有葡萄酒色斑顏損兒悠悠互動時，感性分享燒傷顏損兒常因外貌差異承受異樣眼光，是外人難以想像的經歷，一度紅了眼眶，雖覺得跟姊姊Selina也曾經歷的燒傷及艱辛復健過程不太一樣，但她還是很能理解，「姊姊燒傷前其實是非常愛漂亮的女孩，她不只是臉，身體大部分面積也燒傷，很難想像她是怎麼走過這心理歷程、接受這狀態，但她現在依然活得非常有自信，是所有燒傷及顏損孩子的榜樣。」

她回憶姊姊長時間復健的那幾年，經歷很多的沮喪與挫折，家人在旁能做的很有限，只能鼓勵姊姊「加油！再做一組」或「我們等等去吃美食」來鼓勵她，無法替她承受痛苦，印象最深的是有次任爸陪伴復健，跟著Selina一起大喊，要女兒邊做邊吶喊：「任家萱，我做得到！」姊姊就邊哭邊復健，過程真的非常辛苦。

任容萱也坦言學生時期容貌焦慮嚴重，當時還沒矯正牙齒、又戴眼鏡，因為要博取同學的認可、想要融入大家，對於大家的批判、嘲笑言語都會很在意，也曾經很在意國中畢業紀念冊上放的都是醜照；她是真正長大進入社會後才學習接受自己的樣子、喜歡自己，比較不在乎別人怎麼看，「因為當你自己能夠喜歡你自己的時候，別人說什麼你都會覺得無所謂」。

她說國中的時候姊姊出道，剛升高中時，是「S.H.E」出道爆紅時期，同學都想看Selina的妹妹長怎樣，高中開學第一天，她的教室像是動物園一樣熱鬧，許多人擠在門口圍觀要看她，聽到很多不友善的批評，像是「唉呀長不怎樣」、「姊姊比較漂亮」等，讓剛到新環境的她打擊很大。她感謝剛認識的同班同學站在她面前，幫她擋住玻璃、拿著外套遮住她，甚至去外面趕走那些臭男生，讓她免於異樣眼光的打擾、覺得是被支持鼓勵著的。

今年全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會連續兩年和陽光基金會合作零錢捐，再度邀請任容萱擔任陽光愛心大使，並舉辦「愛‧從1開始－陽光孩子助學培力計畫」公益記者會，呼籲大眾同理支持燒傷顏損兒童及家庭，陪伴每個孩子自信成長。現場任容萱跟大家分享與陽光孩子互動的真實感受，更準備了驚喜禮物獻上升學祝福，盼能傳遞支持與力量，守護孩子迎向陽光未來。

任容萱感性分享，燒傷顏損兒童常因外貌差異承受異樣眼光，但每個孩子都值得被理解與善待，只要社會多一份包容與靠近，就能帶來溫暖的改變，當我們學會擁抱多元、尊重差異，社會也會因友善而變得更好。記者會現場，任容萱親自送上開學禮包、福利熊彩色筆，以及水果探險隊喀嚓筆，為即將升小學的悠悠加油打氣，祝福她自信迎接新的學習旅程；悠悠也悄悄準備了一份驚喜回禮，將親手繪製的畫作送給容萱姐姐，畫紙上純真的筆觸傳遞出孩子真摯的情感與生命力，兩人溫馨互動成為全場最動人的焦點。任容萱誠摯呼籲大眾，將小小零錢化為支持的力量，一起擁抱臉部平權，陪伴燒傷顏損兒童克服身心挑戰，重拾自信與笑容。

