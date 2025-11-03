任容萱為新戲學台語 透露姊姊Selina想為兒添手足

（中央社記者洪素津台北3日電）演員任容萱和柯叔元將合作新戲「愛鄰洗衣店」，任容萱坦言台語是大魔王，正積極學習中。被問到姊姊Selina傳出懷孕，任容萱幫忙澄清，但透露姊姊有想為兒子添手足。

任容萱、柯叔元、曹佑寧、鍾欣凌、黃嘉千、劉香慈、姚以緹今天出席「2025三立集團內容創新發布會」，其中任容萱、柯叔元、曹佑寧將演出「愛鄰洗衣店」。

柯叔元在劇中與周幼婷睽違10多年再度合作，他開心地說：「以前大多演反派，沒機會湊對，這次終於能跟她演夫妻。」曹佑寧和任容萱則說，再度面臨台語考驗，目前積極學台語，希望能更接地氣一點。

另外，任容萱的姊姊Selina（任家萱）日前傳出懷孕，任容萱否認消息，她說：「承蒙吉言，我也希望可以多個小孩，我們姊妹關係很好，所以姊姊也希望有手足，但凡事就是不強求，順其自然。」

鍾欣凌、劉香慈、黃嘉千則演出「我的媽媽欠栽培」，此劇講述媽媽們為家庭犧牲、放棄理想後的人生逆襲。鍾欣凌笑說，自己在唱跳歌手方面欠栽培，記得小時候曾幻想成為巨星，還和親戚一起玩「五燈獎」遊戲。

鍾欣凌和劉香慈認識多年，鍾欣凌說：「劉香慈是一個很可愛、一心向佛的小女生，嘴邊常念阿彌陀佛，還會幫動物迴向祝福。」她回憶生日當天，曾收到劉香慈送的精美佛經，相當感動。劉香慈透露，這是她睽違5年多重返戲劇圈，過去幾年雖有邀約，但一直在等待真正適合的角色，這次終於有機會再度演出。

黃嘉千今天亮麗現身，她表示，現在專心工作照顧小孩，好好面對生活。至於是否還會和圈內人交往，黃嘉千坦言，「現在我沒有侷限圈內圈外，人人有機會，國籍也不設限，但現在也沒有追求者。」

姚以緹將和胡宇威合作演出「佛系使者－阿夜」，她在劇中飾演「九尾狐」，她談到角色時笑說：「因為演了不少鬼戲，還有鬼后的稱號，我也很好奇劇本會多奇幻。」並透露劇本仍在發展中，預計明年4月開拍。（編輯：張雅淨）1141103